Monika Miller to wnuczka Leszka Millera, która od wielu lat funkcjonuje w show-biznesie. Próbowała swoich sił jako modelka, piosenkarka i aktorka. Widzowie z pewnością kojarzą jej rolę w serialu "Gliniarze". Niedawno Miller wystąpiła także w programie "Królowa przetrwania", gdzie stanęła w szranki z polskimi celebrytkami. Aktorka cieszy się sporą popularnością w sieci. Jej instagramowy profil obserwuje prawie 170 tys. osób. Ostatnio Miller zaskoczyła swoich fanów metamorfozą. Gwiazda "Gliniarzy" poddała się liftingowi tygrysiemu.

Monika Miller pokazała twarz po liftingu tygrysim. "Piękny efekt"

Monika Miller nie ukrywa, że korzysta z zabiegów poprawiających urodę. Lifting tygrysi, któremu ostatnio poddała się aktorka, w założeniu unosi brwi, wygładza kurze łapki, podkreśla kości policzkowe oraz redukuje bruzdy nosowo-wargowe. Jak dowiedzieliśmy się z komentarzy, koszt takiego zabiegu to 15 tys. zł. 31-latka pokazała zdjęcia "przed" i "po".

"Jestem zachwycona efektem" - napisała pod filmem z metamorfozy. Zachwytu nie kryli również jej obserwatorzy. "Piękny efekt", "O kurczę! Niegłupie!", "Wow" - pisali. Chwilę później na profilu Moniki pojawiło się kolejne zdjęcie. "Nowy rok, nowa twarz" - czytamy w opisie. Widać, że gwiazda "Gliniarzy" czuje się naprawdę dobrze w nowym wydaniu. Efekty przemiany znajdziecie poniżej.

Monika Miller ma wyjątkową relację z dziadkiem. "Była księżniczką"

Nie da się ukryć, że Leszek Miller był kiedyś jednym z bardziej zapracowanych polityków. Były premier zawsze starał się jednak znaleźć czas dla bliskich, a w szczególności dla swojej wnuczki. - Pamiętam, że lubiliśmy razem łowić ryby. Dziadek mnie nauczył. Pamiętasz? - pytała go swego czasu Monika w wywiadzie dla Plejady.

- No tak i Monika miała pewne sukcesy w łowieniu, ale najczęściej chyba to się bawiliśmy. Monika już jako dziecko miała takie zdolności reżyserskie i ona mnie obsadzała w różnych sytuacjach. Najczęściej ja byłem rycerzem, a Monika była księżniczką - wspominał poruszony polityk.