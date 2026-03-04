Fani "BrzydUli" z pewnością bardzo dobrze znają Daniela Kasprowicza. Aktor wcielał się w Daniela Raczyńskiego, recepcjonistę w "Febo & Dobrzański Fashion", który pojawił się w kilku ostatnich odcinkach pierwszego sezonu. Kasprowicz miał wtedy niewiele ponad 20 lat. Po reaktywacji serialu w 2020 roku jego wątek został zdecydowanie bardziej rozbudowany. Kasprowicz ma na swoim koncie również kilka występów w innych popularnych produkcjach, m.in. w "Ojcu Mateuszu". Niedawno aktor przekazał niespodziewane wieści o nawiązaniu kolejnej współpracy z Telewizją Polską. Tym razem zdecydowanie większej.

REKLAMA

Zobacz wideo Izrael chciałby, żeby Iran był państwem upadłym

Daniel Kasprowicz został nowym reporterem Telewizji Polskiej. Tak podsumował swój pierwszy występ

Okazuje się, że Daniel Kasprowicz został reporterem TVP Info. Ostatnio pojawił się jego pierwszy materiał, w którym opowiadał o problemach Polaków z powrotami z Bliskiego Wschodu. "Pierwsze koty za płoty" - napisał na swoim instagramowym profilu.

Przypomnijmy, że sytuacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest bardzo dynamiczna. Jedną z osób, które z uwagi na eskalację konfliktu musiały zostać w Dubaju dłużej, jest Robert Klatt, lider zespołu Classic. Jak wiadomo, początkowo przylot do Polski był niemożliwy. Teraz w rozmowie z Plotkiem muzyk przekazał, że prawdopodobnie niedługo uda mu się powrócić do kraju. - Loty się odbywają, to dobra informacja. Niestety, trzeba trochę podzwonić, żeby się udało, ale można. Lot mam dziś w nocy - mówił.

Daniel Kasprowicz wpadł na pomysł stworzenia męskiej wersji "BrzydUli". "Moglibyśmy pomyśleć o tym, żeby to się równoważyło"

W rozmowie z "Dzień dobry TVN" Kasprowicz przyznał, że chętnie wcieliłby się w męską wersję Uli Cieplak. - Myślę, że damska część widownia chętnie zobaczyłaby faceta, który jest ucharakteryzowany na strasznie brzydkiego i pięknieje, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Być może nikomu nie przyszło do głowy, żeby wymyślić taką postać. Pytanie: dlaczego w każdej wersji serialu brzydula jest kobietą? Moglibyśmy pomyśleć o tym, żeby to się równoważyło - mówił aktor. Co myślicie o takim pomyśle?