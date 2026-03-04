Fani "BrzydUli" z pewnością bardzo dobrze znają Daniela Kasprowicza. Aktor wcielał się w Daniela Raczyńskiego, recepcjonistę w "Febo & Dobrzański Fashion", który pojawił się w kilku ostatnich odcinkach pierwszego sezonu. Kasprowicz miał wtedy niewiele ponad 20 lat. Po reaktywacji serialu w 2020 roku jego wątek został zdecydowanie bardziej rozbudowany. Kasprowicz ma na swoim koncie również kilka występów w innych popularnych produkcjach, m.in. w "Ojcu Mateuszu". Niedawno aktor przekazał niespodziewane wieści o nawiązaniu kolejnej współpracy z Telewizją Polską. Tym razem zdecydowanie większej.
Okazuje się, że Daniel Kasprowicz został reporterem TVP Info. Ostatnio pojawił się jego pierwszy materiał, w którym opowiadał o problemach Polaków z powrotami z Bliskiego Wschodu. "Pierwsze koty za płoty" - napisał na swoim instagramowym profilu.
Przypomnijmy, że sytuacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest bardzo dynamiczna. Jedną z osób, które z uwagi na eskalację konfliktu musiały zostać w Dubaju dłużej, jest Robert Klatt, lider zespołu Classic. Jak wiadomo, początkowo przylot do Polski był niemożliwy. Teraz w rozmowie z Plotkiem muzyk przekazał, że prawdopodobnie niedługo uda mu się powrócić do kraju. - Loty się odbywają, to dobra informacja. Niestety, trzeba trochę podzwonić, żeby się udało, ale można. Lot mam dziś w nocy - mówił.
W rozmowie z "Dzień dobry TVN" Kasprowicz przyznał, że chętnie wcieliłby się w męską wersję Uli Cieplak. - Myślę, że damska część widownia chętnie zobaczyłaby faceta, który jest ucharakteryzowany na strasznie brzydkiego i pięknieje, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Być może nikomu nie przyszło do głowy, żeby wymyślić taką postać. Pytanie: dlaczego w każdej wersji serialu brzydula jest kobietą? Moglibyśmy pomyśleć o tym, żeby to się równoważyło - mówił aktor. Co myślicie o takim pomyśle?