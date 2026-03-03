Skolim, czyli Konrad Skolimowski, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy w kraju, a jego utwór "Wyglądasz idealnie" stał się krajowym hitem. Wokalista co rusz występuje na kolejnych festiwalach i wydarzeniach, a jego piosenki spotykają się z pozytywnym odbiorem fanów. Na fali popularności Skolim otworzył własną stację benzynową, chwaląc się wyjątkowo niskimi cenami. Problemy na Bliskim Wschodzie nie spowodowały, że postanowił je podwyższyć, ale uznał, że czas na wprowadzenie limitów. Wiadomo, ile litrów może wlać do auta jeden klient.

Skolim wprowadza limity na stacji benzynowej. Tyle litrów wlejesz do swojego auta

Skolim zarabia nie tylko na swoich występach - a potrafi zagrać trzy koncerty jednego dnia - ale również na gadżetach i perfumach. W pewnym momencie postanowił otworzyć własną stację benzynową, która przyciąga kolejnych klientów. Wszystko przez niezwykle korzystne ceny, jakie oferuje piosenkarz. Litr benzyny 95 to koszt rzędu 5,29 zł (na większości stacji przekracza 6 zł), a za litr gazu zapłacimy 2,49 zł.

Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie wielu kierowców obawia się znaczącej podwyżki. Samozwańczy Król Latino uspokaja klientów - nie ma zamiaru podnosić cen. Okazuje się, że wprowadza jednak pewne ograniczenia. "Nie podnosimy cen paliw! Natomiast ze względu na sytuację polityczną w Iranie dzisiaj i jutro limit zakupu 60 litrów na klienta. Nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych. Dziękujemy, że wspieracie Polski Biznes. Wasz SKOLIM" - przekazał muzyk w poniedziałek we wpisie na Instagramie.

Skolim przyciąga klientów do swojej stacji benzynowej. Jej wygląd jest nietypowy

Klienci zwracają uwagę na stację piosenkarza w Czeremsze nie tylko ze względu na niezwykle atrakcyjną ofertę. Sam jej wygląd jest bardzo nietypowy. Już na wstępie wita nas różowy pylon cenowy z palmami i napisem "Skolim". Sama stacja również oznaczona jest pseudonimem muzyka, a jej konstrukcja ma wyróżniający się, różowy odcień. Wokalista dba o klientów. W tłusty czwartek oferował darmowe pączki do każdego tankowania i kawy, a na początku roku za każde wydane 200zł można było otrzymać gratis kalendarz ze Skolimem.