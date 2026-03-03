Karol Nawrocki 3 marca obchodzi 43. urodziny. Prezydent może liczyć na życzenia płynące zarówno od obywateli w sieci, jak i bliskich. Marta Nawrocka zdecydowała się na publiczne świętowanie urodzin ukochanego. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie sprzed lat, na którym widzimy parę prezydencką. Spójrzcie tylko na fryzurę pierwsze damy. Tego się z pewnością nie spodziewaliście.

Marta Nawrocka świętuje urodziny męża. Tak kiedyś wyglądała para prezydencka

Marta Nawrocka prężnie działa w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć najnowsze aktywności pierwszej damy. 3 marca z okazji urodzin Karola Nawrockiego, jego żona zdecydowała się na zaskakujący ruch. Na InstaStories prezydentowej pojawiły się zdjęcia Nawrockich sprzed lat. Para pozuje z kartkami, na których widnieją napisy "serce" i "rozum".

Uwagę zwraca fryzura pierwszej damy. Marta Nawrocka ma na fotografiach długie, blond włosy, a polityk pozuje w garniturze i białej koszuli, a także wyjątkowo wąskim krawacie. Prezydentowa dodała również emotki: białe i czerwone serce oraz podkreślone 100. Wszystko opatrzyła piosenką przewodnią z filmu "Rocky", nawiązując tym do kampanijnego hasła "Nowrocky".

Marta Nawrocka spacerowała z psami. Stylistka załamała się jej spodniami

Marta Nawrocka opublikowała nagranie, na którym spacerowała z pupilami obok Pałacu Prezydenckiego. "Choć wiosna coraz bliżej, tak wyglądały nasze codzienne spacery podczas wyjątkowo mroźnej zimy. Poznajcie Uno i Yukiego - dwóch urwisów, którzy nawet w największy chłód nie tracą energii i radości ze wspólnych zabaw" - przekazała w opisie. Pierwsza dama spacerowała w szarym płaszczu, legginsach oraz zimowych butach. To połączenie nie zachwyciło stylistki. - Góra mówi: Jestem oficjalna, elegancka i gotowa na spotkanie dyplomatyczne. Dół odpowiada: A ja wyskoczyłam tylko na szybką kawę po treningu - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem Ewa Rubasińska-Ianiro.

- Legginsy to nie jest klasa. Nawet najbardziej luksusowe, wciąż są obcisłymi legginsami i nie niosą energii powagi i stylu. Gdyby całość poszła w stronę eleganckiego casualu albo w pełni sportowej wyrafinowanej nowoczesności mielibyśmy spójną opowieść - dodała ekspertka.