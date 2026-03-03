Bruce Campbell jest dziś uważany za legendę kina grozy. Rozgłos przyniosła mu rola Ashleya J. "Asha" Williamsa w serii horrorów "Martwe zło", która zadebiutowała w 1981 roku. 3 marca na Instagramie aktora pojawił się poruszający wpis. Bruce Campbell poinformował fanów, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Jak przekazał, w jego przypadku choroba jest "możliwa do leczenia, ale nie całkowicie wyleczalna". "Przepraszam, jeśli to dla was szok. Dla mnie też był" - pisze aktor.

Bruce Campbell zmaga się z nowotworem. Tłumaczy, dlaczego powiedział o tym publicznie

Bruce Campbell w dalszej części wpisu poinformował, że nie planuje przekazywać więcej szczegółów na temat swojej choroby. Aktor zaznaczył, że zdecydował się upublicznić tę informację ze względu na to, że będzie musiał zrezygnować z pracy. "Pewne rzeczy się zmienią - moja obecność na konwentach i ogólnie praca zejdzie na dalszy plan, aby ustąpić miejsca leczeniu" - napisał. "Tego lata odbędzie się kilka konwentów, z których będę musiał zrezygnować, czego bardzo żałuję. Leczenie i zobowiązania zawodowe nie zawsze idą w parze" - dodał aktor.

Campbell podkreślił również, że zależało mu na tym, aby powód jego nieobecności nie wzbudzał niedomówień ani plotek. "Nie staram się wzbudzić współczucia ani nie proszę o rady. Chcę po prostu sam przekazać tę informację, zanim pojawią się jakieś nieprawdziwe plotki (co i tak się stanie)" - przekazał. Na koniec aktor postanowił uspokoić fanów. "Nie bójcie się - jestem twardym s*********m i mam wspaniałe wsparcie, dlatego planuję jeszcze tu trochę zostać" - napisał.

Bruce Campbell zakończył prace nad nowym filmem

Bruce Campbell największą rozpoznawalność zyskał jako aktor, ale spełnia się również jako reżyser i producent filmowy. 14 lutego odbył się pokaz jego nowego filmu "Ernie & Emma", który jeszcze w tym roku ma ukazywać się w kolejnych kinach w Stanach Zjednoczonych. Campbell w swoim wpisie przekazał, że chce zrobić wszystko, aby kontynuować promocję produkcji. "Mam w planie zadbać o swoje zdrowie przez te wakacje najlepiej, jak dam radę, aby wziąć udział w trasie promującej mój film 'Ernie & Emma' jesienią tego roku" - zaznaczył.