Andrzej z Plutycz opisał w mediach tragedię z 21 lutego 2026 roku. Rolnik na własne oczy widział zniszczony dom w Kowalowcach w gminie Zabłudów, który w dużym stopniu spłonął. Rolnik nagłośnił sprawę na swoim kanale na YouTubie, co zbiegło się z błyskawiczną reakcją internautów. Kadry z posesji są co najmniej przerażające.

Andrzej z Plutycz o tragedii na wsi. Chce pomóc ofiarom

- To ogromna tragedia - spalił się cały dom - relacjonował rolnik. Skala zniszczeń jest bardzo duża, co zresztą Andrzej z Plutycz pokazał w materiale. - Liczę na waszą pomoc, współpracę. Liczy się każda wpłata, nawet pięć zł. Apeluję też o pomoc do firmy, która pomoże rozebrać dom po pożarze. Dziękujemy wszystkim, którzy już okazali wsparcie i tym, którzy zdecydują się pomóc - dodał w najnowszym materiale na jego kanale.

Apel Andrzeja z Plutycz niemal natychmiast spotkał się z odpowiedzią ze strony widzów. W komentarzach pojawiło się wiele deklaracji wsparcia, a część internautów doceniła rolnika za zaangażowanie i nagłośnienie dramatu mieszkańców Podlasia. Tego typu treści nie pojawiają się przecież codziennie na jego kanale. "Wpłacone. Będzie dobrze i brawo dla Andrzeja", "Bardzo im współczuję", "Z czasem się odbudujecie", "Andrzej jako lokalny celebryta na pewno zrobi różnicę", "Onopiuk zapunktował. Wreszcie zrobił coś dobrego" - czytamy w sekcji komentarzy pod materiałem rolnika.

Andrzej z Plutycz rozmawiał z właścicielami spalonego domu. Szczere wyznanie

W trakcie nagrania rolnik wyjaśnił, że dom, który stanął w płomieniach, miał blisko sto lat i był w dobrym stanie. Rodzina planowała przekazać go młodszemu pokoleniu. Dziś budynek kwalifikuje się wyłącznie do rozbiórki albo kosztownej odbudowy. Starsze małżeństwo w jednej chwili straciło dorobek całego życia i uruchomiło zbiórkę na Pomagam.pl. Zaapelowali także w materiale rolnika do jego widzów.

- Prosimy o wsparcie, w nie będziemy w stanie sami odbudować domu. Staraliśmy się dbać o ten dom, co roku coś robiliśmy, remontowaliśmy, doposażaliśmy własnym sumptem - wyznali właściciele dobytku.