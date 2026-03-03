Ogłoszenie Macieja Kurzajewskiego jako uczestnika 16. edycji "Tańca z gwiazdami" wiosną ubiegłego roku wywołało spore poruszenie. Niewykluczone, że Polsat był przekonany, iż udział prezentera w show przyciągnie widzów przed ekrany. Niestety, Kurzajewski, który tworzył duet z Lenką Klimentovą, odpadł z programu jako pierwszy. Marcin Hakiel w podcaście "WojewódzkiKędzierski" ocenił techniczną stronę umiejętności Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz spojrzała na sprawę z kolei bardziej emocjonalnie.

Maciej Kurzajewski oceniony przez Marcina Hakiela i Paulinę Smaszcz. Padły gorzkie słowa

Prowadzący podcast "WojewódzkiKędzierski" zastanawiali się, czy fakt, że Maciej Kurzajewski tak szybko pożegnał się z "Tańcem z gwiazdami", to kwestia jego umiejętności, czy braku przychylności ze strony widzów. - Nie pamiętam teraz dokładnie tej edycji. Wiem na pewno, że miał super partnerkę, super doświadczoną i z wielkim dorobkiem. Wydaje mi się jednak, że nie był jakimś turbo tancerzem, nie miał takiego flow. Więc tutaj myślę, że na jakieś takie najwyższe noty, to ciężko, żeby zasłużył - ocenił Marcin Hakiel.

Paulina Smaszcz wróciła za to wspomnieniami do czasów, gdy ona i Kurzajewski byli jeszcze małżeństwem. - On ze mną nigdy nie tańczył, więc w ogóle nie postrzegam go jako dobrego tancerza, bo przez całe nasze wspólne życie ani razu ze mną nie zatańczył - stwierdziła gorzko.

Zdaniem Smaszcz jej były mąż nie zaskarbił sobie również sympatii widzów. - Udział w "Tańcu z gwiazdami" był dla mnie ciekawy właśnie dlatego, żeby zobaczyć, jak on tańczy. Natomiast mam poczucie, że społeczeństwo powiedziało "nie" temu wizerunkowi Macieja, który on sobie wykreował teraz - dodała Smaszcz. Wojewódzki przyznał, że to bardzo osobista interpretacja. - No, a jaka może być? Mojego sąsiada? No musi być moja osobista - odparła z przekąsem dziennikarka.

Marcin Hakiel przesadził? Tak nazwał byłą partnerkę

W tej samej rozmowie poruszono również kwestię medialnej kariery ukochanej Marcina Hakiela, Dominiki Serowskiej. - Mam takie poczucie, że media mogą ją brutalnie zweryfikować, bo wiesz, że sarkazm bardzo wielu serwisów polega na tym, że oni będą o niej pisać, oni będą ją przyzwyczajać, że ona jest coś warta, nie mając zielonego pojęcia, że to będzie po prostu puste, wewnętrznie nieciekawe... - powiedział Wojewódzki. Hakiel zareagował na to w dość zaskakujący sposób, wbijając jednocześnie mocną szpilę byłej partnerce. - Moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej - stwierdził. - Ona ma bardzo dużo do zaoferowania tym, kim jest - dodał Hakiel.