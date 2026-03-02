51. ceremonia wręczenia Cezarów, które nazywane są francuskimi Oscarami, odbyła się 26 lutego. Na galę przybył Jim Carrey, który tego wieczoru został wyróżniony honorowym Cezarem. Odmieniony wizerunek aktora przykuł uwagę mediów, a w sieci rozpętała się burza. Internauci zaczęli spekulować, że nie był to gwiazdor znany z filmu "Maska" czy "Głupi i głupszy", a podstawiony klon. Oliwy do ognia dolał Alexis Stone. Internatowy twórca, który znany jest z pokazywania charakteryzacji, w których upodabnia się do celebrytów, twierdzi, że to on przebrał się za Carreya. W końcu głos zabrał sam aktor. Raz na zawsze wyjaśnił, czy to on pojawił się na rozdaniu nagród.

Jim Carrey czy klon? Aktor wyjawia, czy pojawił się na ceremonii wręczenia Cezarów

W sieci nietrudno natknąć się na kolejne nagrania, w których internauci spekulują na temat Jima Carreya. Wielu uważa, że aktor został zastąpiony przez sobowtóra. Świadczyć ma o tym jego nowy wygląd, a także fakt, iż podpisywał zdjęcia prawą ręką - a jest leworęczny. Popularną teorię wykorzystał influencer, który na swoim Instagramie sugeruje, że to on pojawił się na gali przebrany za aktora. Opublikował post, w którym widzimy maskę i zęby, wskazujące na to, że przebrał się za Carreya. Fanów tej teorii nie brakuje - pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy, nawet od gwiazd takich jak Katy Perry czy Meghan Fox. Nie wszyscy internauci wierzą jednak w to, co pokazuje twórca, uważając, że maska została wygenerowana przez sztuczną inteligencję.

W końcu głos postanowił zabrać sam aktor - a dokładniej jego przedstawiciel. W komentarzu przesłanym do redakcji "Daily Mail" potwierdził, że Jim Carrey osobiście pojawił się na gali rozdania Cezarów i nie ma mowy o klonie czy sobowtórze. Głos zabrał również Gregory Caulier - delegat generalny wydarzenia, który potwierdził udział aktora w ceremonii. - Wizyta Jima Carreya była planowana od lata. Od samego początku był on niezwykle wzruszony zaproszeniem Akademii - przyznał w rozmowie z "Variety".

- Pracował nad swoim przemówieniem po francusku przez miesiące, pytając mnie o dokładną wymowę niektórych słów. Przyjechał ze swoją partnerką, córką, wnukiem, 12 bliskimi przyjaciółmi i członkami rodziny. Towarzyszył mu jego wieloletni rzecznik. Był też jego przyjaciel, Michel Gondry, z którym nakręcił film i dwa seriale. (...) Byli zachwyceni, że znów się spotkali - dodał Caulier.

