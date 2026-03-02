28 lutego Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na Iran. W ramach odwetu do wybuchów doszło m.in. w Dubaju nad luksusową dzielnicą Dubai Marina. Napięcie odbiło się także na ruchu lotniczym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ze względu na zamknięcie strefy powietrznej wielu Polaków nie mogło wrócić do ojczyzny. Głos na temat trudnej sytuacji zabrała Małgorzata Tomaszewska.

Małgorzata Tomaszewska opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie z mamą Katarzyną. Jak wiadomo, kobieta od lat mieszka w Dubaju, jednak przyleciała do Polski niedługo przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. W opisie kadru prezenterka podziękowała za wszystkie wiadomości od osób, które martwiły się o bezpieczeństwo jej mamy.

"Moja mami w Polsce. Przyleciała w piątek - w ostatnim dniu przed zamknięciem lotnisk w ZEA. Dostałam setki wiadomości z pytaniami, czy jest bezpieczna. Od osób bliskich, dalszych, a nawet takich, z którymi nie miałyśmy kontaktu od lat. Wzruszyło mnie to. Bo w takich momentach najmocniej czujesz, czym jest bliskość, troska i obecność. I że jedyne, czego naprawdę wszyscy pragniemy, to być z rodziną" - napisała Małgorzata Tomaszewska.

Andziaks wyleciała do Dubaju. Przemówiła w sieci

W Dubaju przebywa za to obecnie cała plejada polskich gwiazd i celebrytów. Wśród nich jest m.in. Andziaks. Wyjawiła, jak wygląda sytuacja na miejscu. - Dziś (2 marca - przyp.red) jest spokojnie. Jeszcze nic nie słyszeliśmy. Wiem, że w innych częściach Dubaju ludzie słyszeli jakieś wybuchy, ale u nas tutaj jest póki co spokojnie i nic nie słychać. Mam nadzieję, że tak zostanie i że jak najszybciej ta cała sytuacja się zakończy - komentowała.

Influencerka zaznaczyła, że na bieżąco śledzi alerty bezpieczeństwa. - Ja, jak tylko dostaliśmy alerty, żeby zostać w pomieszczeniach, nigdzie nie wychodzić i odsunąć się od okien, to zadzwoniłam na recepcję i zapytałam, jaka jest sytuacja i czy powinniśmy się ewakuować, zejść gdzieś do garażu. Powiedziano nam, że jeżeli będzie się coś działo, to wtedy kogoś po nas przyślą - dodała.