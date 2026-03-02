Klauda Sadownik o znanym show. Dostała już propozycję? "Ja nie umiem tańczyć"

W ostatnich latach influencerzy coraz częściej pojawiają się nie tylko w sieci, ale i w show telewizyjnych. W rozmowie Agnieszki Matrackiej z Klaudią Sadownik padły konkretne pytania o "Taniec z gwiazdami", "Azja Express" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Klaudia Sadownik przedstawiła fakty dotyczące ewentualnych propozycji i jasno określiła swoje stanowisko wobec takich programów.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Sadownik miała propozycje? z "Tan?ca z gwiazdami"?

Nie otrzymała propozycji udziału w "Tańcu z gwiazdami". Odpowiedziała bez wahania

Agnieszka Matracka zapytała, czy którykolwiek z dużych programów telewizyjnych skontaktował się z nią w sprawie udziału. Odpowiedź była jednoznaczna. - Żaden chyba. Żaden nie dzwonił - powiedziała.

Potwierdziła, że nie dostała propozycji startu w "Tańcu z gwiazdami". W trakcie rozmowy doprecyzowała również, że produkcja programu "Twoja twarz brzmi znajomo" kontaktowała się z nią wyłącznie w celu uzyskania wypowiedzi o innej uczestniczce, którą zna prywatnie. Nie była rozpatrywana jako kandydatka do udziału w show.

Plotki o "Azja Express" i "Ameryka Express". W tych przypadkach również nie padła oferta

Prowadząca zapytała również o inne popularne formaty rozrywkowe, w tym "Azja Express" oraz "Ameryka Express". Klaudia Sadownik przyznała, że docierały do niej różne sygnały, jednak nie otrzymała bezpośredniego telefonu z konkretną propozycją udziału w tych programach.

Choć propozycja z "Tańca z gwiazdami" nie padła, Klaudia Sadownik opowiedziała, czy przyjęłaby takie zaproszenie. W odpowiedzi zwróciła uwagę na swoje ograniczenia. - Jestem najgorszą tancerką na świecie i to w ogóle moja cecha charakteru. To jest jedna z takich rzeczy głównych o mnie. Nie umiem tańczyć - stwierdziła. Dodała, że ma problem z koordynacją ruchową i łączeniem kilku elementów jednocześnie.

Co, gdyby producenci jednak zadzwonili? - No pewnie bym się zgodziła, z bólem serca. [...] Musiałabym chyba z tydzień przeleżeć po tym. To by mnie tak wyczerpało emocjonalnie... No, ale na koniec dnia chyba bym się zgodziła - przyznała Klaudia Sadownik.

Klaudia Sadownik o show w TV. Decyzja byłaby dla niej sporym sprawdzianem

W telewizji popularnością cieszą się także programy dotyczące wędrówki i surwiwalu. Jak przyznaje Klaudia Sadownik, takie formaty stanowią dla niej prawdziwe wyzwanie. - To mnie lekko przeraża. Wracając do Teamu X, to ja już tam doświadczyłam surwiwalu. [...] Jak nie było prądu i wody, to mówiłam: 'jest źle' - przyznaje influencerka.

W programie "Ja wysiadam" Klaudia Sadownik mówiła również o swojej działalności muzycznej. Podkreślała, że nagrywanie utworów i praca w studiu są obecnie najbardziej czasochłonną częścią jej zawodowej aktywności.

W wywiadzie pojawił się także wątek obecności twórców internetowych w programach rozrywkowych. Coraz częściej influencerzy biorą udział w dużych produkcjach telewizyjnych, co pokazuje zmianę w sposobie budowania rozpoznawalności. Klaudia Sadownik nie ocenia decyzji innych twórców. Przyznaje, że do takich propozycji należy podchodzić indywidualnie, pamiętając o kompetencjach i możliwościach.