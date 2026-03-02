Jolanta Kwaśniewska i Aleksander Kwaśniewski początkowo wzięli ślub cywilny. Lata temu oboje identyfikowali się jako ateiści. Była para prezydencka stanęła na ślubnym kobiercu drugi raz w 2005 roku. Wówczas doszło do jednostronnego ślubu kościelnego. "Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny, i wszyscy święci" - te słowa wypowiedziała Kwaśniewska, a jej mąż je pominął. Ostatnio jednak wyszło na jaw, że była pierwsza dama znacząco odsunęła się od Kościoła. Wytłumaczyła, dlaczego tak się stało.

Jolanta Kwaśniewska powiedziała to wprost. Takie ma zdanie o Kościele i wierze

Jolanta Kwaśniewska uzewnętrzniła się na temat wiary w wywiadzie dla programu "W moim stylu" Magdy Mołek na YouTube. Była pierwsza dama przyznała, że w ostatnich latach wokół Kościoła narosło mnóstwo kontrowersji. Ona sama nie zgadza się z wszystkimi naukami i decyzjami instytucji. Powiedziała wprost, że się od niej odsunęła. - Z wiarą jest teraz kiepsko. Kościół zawiódł mnie tak bardzo, że do rozmowy z Najwyższym nie potrzebuję żadnych pośredników - podkreśliła w 2023 roku.

Dodała, że coraz więcej osób zauważa pewne nieścisłości. - Ilość afer zamiatanych pod dywan jest dla mnie czymś niewiarygodnym - dodała. Nie zgodziła się również z ingerowaniem Kościoła w kwestii zdrowia kobiet, a szczególnie aborcji. - Ci panowie mają jakąś wykładnię dla mojego życia, dla innych kobiet? Mówię "nie", to jest zamknięta karta w moim życiu - skwitowała.

Jolanta Kwaśniewska szczerze o wywiadzie Marty Nawrockiej w TVN24. Wprost powiedziała swoje zdanie

Jolanta Kwaśniewska wiele razy wypowiadała się na temat Marty Nawrockiej. Dawała jej rady, zanim jeszcze została pierwszą damą. - Proszę, abyś przeczytała moją książkę - przekazała w 2025 roku. Chodziło o jej biografię "Pierwsza dama" autorstwa Emilii Padoł, w której żona Kwaśniewskiego podzieliła się swoimi wspomnieniami z okresu, gdy sama pełniła tę rolę. Jak możemy się domyślić, ostatni wywiad Nawrockiej nie umknął uwadze Kwaśniewskiej.

W rozmowie z Plejadą dawna pierwsza dama od razu go skomentowała. Co ciekawe, pojawiły się słowa uznania. - Dla mnie ten wywiad, udzielony zwłaszcza dla TVN24, był dużym zaskoczeniem i tej odwagi gratuluję pani Nawrockiej - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Nieoczekiwane wyznanie Kwaśniewskiej. Tak radzi sobie z emocjami po oglądaniu wiadomości