Kelly Osbourne zjawiła się na gali The BRIT Awards w towarzystwie swojej matki, Sharon Osbourne. Kobiety razem odebrały nagrodę za całokształt twórczości w imieniu zmarłego Ozzy'ego Osbourne'a. Pojawienie się na gali córki rockmana wzbudziło spore poruszenie, a wiele osób w niewybredny sposób komentowało w sieci jej wygląd.

Internauci twierdzą, że Kelly Osbourne "potrzebuje pomocy". Ostro zareagowała

Fani artystki nie kryją niepokoju i martwią się o zdrowie swojej idolki. W mediach społecznościowych nie brakuje oceniających komentarzy, z których wynika, że uważają sylwetkę Kelly Osbourne za "niezdrową". Twierdzą też, że gwiazda "potrzebuje pomocy". "To, jak wygląda Kelly, łamie serce", "Jest zbyt szczupła", "Och Kelly, mam nadzieję, że poszukasz pomocy" - pisali.

Kelly Osbourne zdecydowała się zareagować zaledwie kilka godzin po gali The BRIT Awards. Na swoim instagramowym profilu opublikowała oświadczenie. "Szczególnym okrucieństwem jest krzywdzenie kogoś, kto wyraźnie przechodzi przez trudny okres. Kopanie mnie, gdy leżę na ziemi, wątpienie w mój ból, rozpowszechnianie plotek o moich zmaganiach i odwracanie się plecami, gdy najbardziej potrzebuję wsparcia i miłości. Nic z tego nie świadczy o sile, ujawnia jedynie głęboki brak współczucia i charakteru. Obecnie przechodzę najtrudniejszy okres w moim życiu. Nie powinnam nawet musieć się bronić. Ale nie będę siedzieć bezczynnie i pozwalać, by traktowano mnie w tak nieludzki sposób!" - napisała Kelly Osbourne.

Tak Kelly Osbourne tłumaczyła zmianę sylwetki

Figura Kelly Osbourne już od dłuższego czasu budzi emocje, a ona sama kilkukrotnie wypowiadała się na ten temat. Zaprzeczała, jakoby celowo się odchudzała, stosując popularne wśród celebrytów leki na cukrzycę. Kelly Osbourne zapewniała, że jej nowa figura to efekt operacji zmniejszenia żołądka, diety, a także intensywnych treningów.

Kelly Osbourne poddała się zabiegowi w 2018 roku i twierdziła, że to była "najlepsza decyzja w jej życiu". Dzięki zmniejszeniu żołądka miała schudnąć aż 39 kilogramów. Z kolei jej matka, Sharon Osbourne, ujawniła, że córka po śmierci ojca ma problemy z jedzeniem.

Potrzebujesz pomocy?

