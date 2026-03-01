Tomasz Jakubiak był cenionym ekspertem kulinarnym, którego wielu widzów kojarzyło jako jurora w "MasterChefie". Kucharz zachorował na rzadki nowotwór, a zmagania z chorobą relacjonował w mediach społecznościowych. 30 kwietnia 2025 roku najbliżsi przekazali informacje o śmierci Jakubiaka. Jego żona, Anastazja Jakubiak, zdecydowała się napisać książkę. Jak opowiedziała w "Dzień dobry TVN", ten pomysł narodził się jeszcze w momencie, gdy wierzyła, że jej mąż wyzdrowieje.

Anastazja Jakubiak napisała książkę. Tak mówi o żałobie

Anastazja Jakubiak opowiedziała, że jej mąż bardzo wspierał ją w decyzji o napisaniu książki. - Wiadomo, że były różne zawirowania podczas procesu choroby, ale on powiedział, że z jego perspektywy osoby chorej, jak i mojej, będącej osobą wspierającą, jest to niezwykle ważna pozycja - przyznała Anastazja w "Dzień dobry TVN". Kucharz również chciał być częścią tej książki i napisać kilka słów, lecz się to nie udało. - I on bardzo kibicował, żeby ta książka powstała. Nawet jak się lepiej czuł, to obiecał, że jeszcze napiszę kilka słów wstępu do tej książki. No niestety się nie udało - mówiła żona Tomasza Jakubiaka.

Anastazja Jakubiak szczerze opowiedziała również o tym, jak przeżywa żałobę. - To jest proces, ale na pewno mamy się lepiej niż rok temu. Moje serce jakby dalej jest związane mocno z Tomkiem, ale powoli dbam o nie, leczę je i tak samo swoją duszę - stwierdziła. Ujawniła, że w trakcie choroby oboje korzystali ze wsparcia psychologicznego. Żona eksperta kulinarnego podkreśliła jednak, że terapeuci nie brali udziału w procesie pisania książki. Pojawiają się jednak komentarze ekspertów - Mai Pisarek i Roberta Kowalczyka. Książka "Spotkajmy się tam, w kosmosie" jest dostępna na stronie Fundacji w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka, a premierę ma 18 marca. - Częściowy dochód idzie na cele statutowe fundacji - wyjawiła Anastazja.

Anastazja Jakubiak świadomie mówi publicznie o żałobie

Anastazja Jakubiak przyznała w rozmowie w śniadaniówce TVN, że nie czyta komentarzy w sieci. Wyznała, że publiczne mówienie o żałobie i trudnościach związanych z utratą bliskiej osoby, było świadomą decyzją. - Świadomie wybrałam mówienie o żałobie i o tej sytuacji. Jak Tomek jeszcze żył, wybraliśmy mówienie o tym publicznie. I ja chciałabym być głosem wszystkich tych ludzi, którzy przechodzą przez taki etap jak ja, że mają prawo dalej żyć, że są różne rodzaje żałoby, że różnie można to wszystko przechodzić - mówiła żona zmarłego kucharza.