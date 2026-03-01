Matylda Damięcka chętnie zabiera głos w sprawach dotyczących sytuacji w Polsce i na świecie. Artystka interpretuje m.in. różne wydarzenia, ukazując je poprzez autorskie grafiki. Tym razem Damięcka udostępniła serię swoich dzieł, którymi nawiązała do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że w sobotę 28 lutego amerykańskie i izraelskie wojska przeprowadziły atak na cele w Iranie. Teheran prędko im odpowiedział.
"'Torcik pokojowy'. Gdy przemawiają pieniądze, prawda milczy. Za to jak władza przejmuje mikrofon, pieniądze zawsze stoją w pobliżu, a martwa prawda zakopana jest sześć stóp pod nimi" - napisała pod wspominanymi grafikami Damięcka. Artystka opublikowała m.in. wymowny cytat z pierwszej części kultowego "Shreka", który wypowiada podczas turnieju rycerskiego Lord Farquaad - "Niektórzy z was stracą życie, ale to poświęcenie, na które jestem gotów".
Pośród innych grafik możemy zobaczyć odwołania do toczących się obecnie bombardowań na terenie Iranu oraz sąsiadujących z nim państw. Damięcka nie omieszkała też po raz kolejny wbić niejako szpilę Donaldowi Trumpowi, publikując również jego wizerunek. Obraz, na którym widzimy prezydenta USA trzymającego w jednej ręce rakietę, a w drugiej naszą planetę, już kilkukrotnie prezentowała na swoim instagramowym profilu.
Pod postem z grafikami Damięckiej prędko pojawiło się wiele komentarzy internautów. Jak zwykle, docenili oni kreatywność artystki. Obserwatorzy nie kryli jednak, iż przesłanie dzieł jest prawdziwe i niezwykle smutne. "Te grafiki z opisem - zawsze w punkt", "Brak mi słów jak idealnie zasadne to jest… Na jak wielu płaszczyznach…", "Doskonałe podsumowanie. Prawdziwe...", "Smutne to bardzo", "Cóż za talent! Straszne, ale prawdziwe...", "Jesteśmy skazani na samozagładę… Trzeba się z tym pogodzić!", "Nigdy więcej... Najlepsze i najsmutniejsze" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.