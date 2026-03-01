Matylda Damięcka chętnie zabiera głos w sprawach dotyczących sytuacji w Polsce i na świecie. Artystka interpretuje m.in. różne wydarzenia, ukazując je poprzez autorskie grafiki. Tym razem Damięcka udostępniła serię swoich dzieł, którymi nawiązała do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że w sobotę 28 lutego amerykańskie i izraelskie wojska przeprowadziły atak na cele w Iranie. Teheran prędko im odpowiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Atak USA i Izraela wzmocnił chęć Iranu do zbudowania bomby atomowej

Matylda Damięcka reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie. "Martwa prawda zakopana jest..."

"'Torcik pokojowy'. Gdy przemawiają pieniądze, prawda milczy. Za to jak władza przejmuje mikrofon, pieniądze zawsze stoją w pobliżu, a martwa prawda zakopana jest sześć stóp pod nimi" - napisała pod wspominanymi grafikami Damięcka. Artystka opublikowała m.in. wymowny cytat z pierwszej części kultowego "Shreka", który wypowiada podczas turnieju rycerskiego Lord Farquaad - "Niektórzy z was stracą życie, ale to poświęcenie, na które jestem gotów".

Pośród innych grafik możemy zobaczyć odwołania do toczących się obecnie bombardowań na terenie Iranu oraz sąsiadujących z nim państw. Damięcka nie omieszkała też po raz kolejny wbić niejako szpilę Donaldowi Trumpowi, publikując również jego wizerunek. Obraz, na którym widzimy prezydenta USA trzymającego w jednej ręce rakietę, a w drugiej naszą planetę, już kilkukrotnie prezentowała na swoim instagramowym profilu.

Internauci ze smutkiem przyznają rację Matyldzie Damięckiej. Wymowne komentarze

Pod postem z grafikami Damięckiej prędko pojawiło się wiele komentarzy internautów. Jak zwykle, docenili oni kreatywność artystki. Obserwatorzy nie kryli jednak, iż przesłanie dzieł jest prawdziwe i niezwykle smutne. "Te grafiki z opisem - zawsze w punkt", "Brak mi słów jak idealnie zasadne to jest… Na jak wielu płaszczyznach…", "Doskonałe podsumowanie. Prawdziwe...", "Smutne to bardzo", "Cóż za talent! Straszne, ale prawdziwe...", "Jesteśmy skazani na samozagładę… Trzeba się z tym pogodzić!", "Nigdy więcej... Najlepsze i najsmutniejsze" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.