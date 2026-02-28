Paris Jackson jest jedną z trojga dzieci Michaela Jacksona. Córka nieżyjącego już króla popu spełnia się jako piosenkarka i modelka. Ostatnio w sieci pojawiły się zdjęcia 27-latki z jej mamą. Debby Rowe przez trzy lata była żoną Michaela Jacksona. Po rozwodzie w 1999 roku zrzekła się praw do opieki nad Paris i jej bratem, Prince'em. Matka i córka odnowiły kontakt, gdy Paris miała 13 lat. Ich nowe zdjęcia wywołały ogromne poruszenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Echa dokumentu o Jacksonie. Radio BBC nie gra jego muzyki

Paris Jackson na zdjęciach z mamą. "Są jak dwie krople wody"

Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widzimy Paris w towarzystwie swojej 67-letniej mamy. Internauci zauważyli, że obie mają takie same naszyjniki, co ich zdaniem potwierdza, że matka i córka są w doskonałych relacjach. Paris pojawiła się ostatnio w "Red Table Talk", gdzie opowiedziała, jak dogaduje się z mamą.

"To fajne. Poznawać ją, widzieć, jak bardzo jesteśmy podobne, dowiedzieć się, jakiej muzyki słucha - a naprawdę lubi country i folk. Wyglądamy bardzo podobnie. Fajnie mieć ją jako przyjaciółkę. Jest bardzo luźno, co uwielbiam. To idealne słowo, żeby to opisać" - mówiła. Pod nowymi zdjęciami zaroiło się od komentarzy fanów Paris. "Pasujące naszyjniki! Wyglądacie obłędnie", "Jak dwie krople wody!", "Tak się cieszę waszym szczęściem" - czytamy.

Paris Jackson skończyła z nałogami. "Powiedzenie, że jestem wdzięczna, byłoby lekkim eufemizmem"

7 stycznia 2025 roku Paris opublikowała na swoim instagramowym profilu poruszające nagranie, w którym wyznała, że od pięciu lat żyje w trzeźwości. Po odrzuceniu używek jej życie zmieniło się o 180 stopni. - Nie piję alkoholu ani nie biorę narkotyków. Powiedzenie, że jestem wdzięczna, byłoby kiepskim eufemizmem. Wdzięczność ledwie muska powierzchnię.

To dlatego, że jestem trzeźwa, mogę się dziś uśmiechać. Mogę tworzyć muzykę. Mogę doświadczyć radości kochania moich psów i kota. Mogę poczuć złamane serce w całej jego okazałości. (...) Mogę się smucić. Mogę się śmiać. Mogę tańczyć. Mogę ufać. Czuję na skórze słońce i jest ciepło - mówiła na nagraniu