Dr Irena Eris jest jedną z najbogatszych Polek. Majątek właścicielki firmy kosmetycznej "Dr Irena Eris" jest wyceniany na 609 milionów złotych. Jej przedsiębiorstwo powstało jeszcze w latach 80., gdy sama Eris ręcznie produkowała swoje kremy. W nowym wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" farmaceutka opowiedziała o początku firmy oraz odniosła się do kwestii wspominanego majątku.

Dr Irena Eris odpowiedziała na pytanie o majątek. Wspomniała o robieniu zakupów

- Pochodzę z rodziny tzw. inteligencji pracującej, czyli żyjącej z pensji od pierwszego do pierwszego. Miałam plany, że będę lekarzem - wyjawiła w materiale dla śniadaniówki TVN dr Eris. Nie dostała się jednak na medycynę, a los chciał, by skończyła właśnie na farmacji. Założona firma kosmetyczna stała się później jej całym życiem i przyniosła jej wielki sukces. - To jest moja firma. Ja nie potrzebuje tyle pieniędzy. Naprawdę, ja nie mam takich potrzeb - skomentowała farmaceutka w wywiadzie, odnosząc się do kwestii majątku. Dziennikarka zapytała jej się wtedy, czy wie, ile kosztują podstawowe produkty spożywcze.

- Idę i kupuję kostkę masła i ile trzeba, zapłacę - odpowiedziała dr Eris. Zaznaczyła dalej, że mimo wyrobionego statusu, wciąż sama robi zakupy. - Ja robię zakupy sama, przed pracą, przed godziną siódmą. Robię zakupy i ja już wiem, że mam zrobione zakupy, że już nie muszę się o to troszczyć. Chodzę w normalnym supermarkecie kupuję - opowiedziała farmaceutka. - Chociaż ja jestem taką gospodynią i gotuję, no, że nie za bardzo, nie za bardzo - dodała na koniec, śmiejąc się.

Dr Irena Eris ma rady dla osób działających w biznesie. "Odwaga jest bardzo ważna"

We wrześniu 2025 roku dr Eris udzieliła również wywiadu Plejadzie. W rozmowie z serwisem m.in. postanowiła podzielić się radami odnośnie prowadzenia własnego biznesu. - Na pewno potrzebna jest odwaga. Odwaga jest bardzo ważna, ale też chęć ryzyka, oczywiście nie zero-jedynkowego, bo własny biznes to jest ciężka praca, ale również trzeba wiedzieć, co się chce robić" - wyznała farmaceutka. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Dr Irena Eris stworzyła imperium kosmetyczne warte miliony. Wyjawiła, w czym tkwi jej sekret".