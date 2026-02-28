Marta i Karol Nawroccy dołączyli się do akcji ws. działań przeciwko patoschroniskom w Polsce. Para prezydencka spotkała się na początku lutego m.in. z Dodą, by przedyskutować kwestię praw zwierząt. Jak się okazuje, teraz Nawroccy podjęli kolejną ważną decyzję. Właśnie poinformowano, że postanowili zaadoptować psa ze schroniska.

Zobacz wideo Przyjaciel Dody o jej walce z patoschroniskami. "Trochę aż za bardzo w to weszła"

Marta i Karol Nawroccy pokazali nowego członka rodziny. "Na widok pana Karola biegnie z radością"

"Pamiętacie Yukiego, psiaka, który trafił do nas z ulicy. Był zmęczonym, zniszczonym pieskiem, wymagał leczenia i opieki. Mimo wielu ogłoszeń Yuki nie znalazł rodziny… Miał już wyjeżdżać do schroniska. Jego los wydawał się przesądzony… A jednak… W ostatniej chwili wszystko się zmieniło" - mogliśmy przeczytać w poruszającym poście w mediach społecznościowych organizacji Sztumskie Bezdomniaki.

"Zamiast drogi do klatki, do schroniska, wygrał drogę po życie i wyruszył do Warszawy. Yuki skradł serca pana prezydenta Karola Nawrockego i pani Marty Nawrockiej i zamieszkał w Pałacu Prezydenckim" - poinformowano we wpisie, zamieszczając zdjęcia pupila z parą prezydencką.

Na początku był płochliwy, niepewny… Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej rodziny przeszedł cudowną metamorfozę. Na widok pana Karola biegnie z radością, merda ogonkiem, cieszy się niezmiernie

- opisano dalej. Organizacja podziękowała przy tym Nawrockim za zaangażowanie i podkreśliła, jak adopcja może zmienić życie zwierzęcia.

Tak Marta Nawrocka podsumowała spotkanie z Dodą. "Razem możemy nieść dobro"

Przypomnijmy, że po wspominanym spotkaniu pary prezydenckiej z Dodą, głos w mediach społecznościowych zabrała sama Marta Nawrocka. Pierwsza dama zaznaczyła wówczas, że zamierza angażować się w sprawę praw zwierząt. "Zwierzęta nie potrafią wołać o pomoc. Dramatyczne sceny ze schronisk w Bytomiu i Sobolewie nie mogą się już nigdy powtórzyć. Przez lata w tych miejscach dochodziło do rażących zaniedbań i krzywd" - napisała żona prezydenta. "Wspólnie z Dodą, Krzysztofem Stanowskim i Łukaszem Litewką rozmawialiśmy o sytuacji prywatnych schronisk w Polsce, a także propozycjach realnych zmian, które ochronią ich podopiecznych. Razem możemy nieść dobro i dać niewinnym istotom szansę na lepsze życie" - dodała Nawrocka.

