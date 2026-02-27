W piątkowy wieczór 27 lutego do Muzeum POLIN przybyły znane postacie ze świata mediów. Odbyła się Gala Nagroda Mariusza Waltera. Wydarzenie zostało ustanowione w 2023 roku przez Fundację im. Bożeny i Mariusza Walterów. Event przyciągnął liczne osobistości oraz gości specjalnych, którzy chętnie pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie i wymieniali się gratulacjami. Goście postawili na eleganckie stylizacje, które podkreślały uroczysty charakter wieczoru i prestiż samej ceremonii. Na czerwonym dywanie pozowali m.in. Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska. Tak wyglądali.

Gala Nagród Mariusza Waltera. Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska w czarnych kreacjach

Krzysztof Ibisz na Gali Nagroda Mariusza Waltera zaprezentował się w minimalistycznej stylizacji. Miał na sobie czarny, dwurzędowy garnitur o lekko oversize’owym kroju. Uwagę przyciągała marynarka, która miała szerokie klapy i satynowe wykończenie przy guzikach, co nadało jej smokingowego charakteru. Stylizację dopełniły klasyczne czarne, lakierowane buty. Całość jest elegancka, a jednocześnie nowoczesna.

Jego ukochana, Joanna Kudzbalska, również wybrała czarny kolor na tę okazję. Miała na sobie sukienkę, w której wyróżniały się dekolt w kształcie litery V oraz eksponujące ramiona i plecy wiązanie na szyi. Fason był prosty, z lekko lejącą linią do samej ziemi. Stylizację uzupełniły delikatne, złote kolczyki i subtelna biżuteria. Kudzbalska postawiła na włosy gładko zaczesane do tyłu, co podkreśla elegancki charakter kreacji. Jak oceniacie?

Joanna Kudzbalska i Krzysztof Ibisz są małżeństwem. Różnica wieku dziwi wiele osób

Krzysztof Ibisz jest mężem o 27 lat młodszej od niego modelki. Zakochani wzięli ślub w 2021 roku, a rok później zostali rodzicami syna Borysa. Joanna Kudzbalska już przyzwyczaiła się do tego, że ludzi to dziwi. Modelka przyznała, że niemal codziennie słyszy pytania, czy jest córką, czy żoną znanego prezentera. Tego typu reakcje sprawiły, że para nagrała żartobliwy filmik. - Od czterech lat jesteśmy razem w związku. To oczywiste, że chociaż raz dziennie ludzie pytają mnie, czy jestem córką, czy żoną - wspominała w jednym z materiałów Kudzbalska. - To oczywiste, że Asia jest córką. Na szczęście nie moją - śmiał się Krzysztof Ibisz.