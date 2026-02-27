Bill Clinton ponownie znalazł się w centrum skandalu, gdy na Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował kolejną transzę akt dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina. Były prezydent znajduje się na licznych dokumentach, a także wielokrotnie pojawia się na różnych fotografiach - na niektórych pozuje z przestępcą seksualnym. Megyn Kelly postanowiła ujawnić zdjęcie sprzed lat i to na krótko przed zeznaniami Clintona w sprawie Epsteina. Chodzi o ujęcie z czasów afery związanej z Monicą Lewinsky.

Bill Clinton na zdjęciu tuż po skandalu z Monica Lewinsky. Zaskakujące, co zrobił

Bill Clinton ma dość bogatą przeszłość, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Dotychczasowo największym skandalem był ten związany z Monicą Lewinsky. Prezydent nawiązał romans ze stażystką, którego długo się wypierał - nawet przed sądem. Dowody wskazały jednak na to, że utrzymywali kontakty fizyczne. Przez skandal i zarzucane Clintonowi krzywoprzysięstwa, doszło do procedury impeachmentu. Ostatecznie polityk utrzymał stanowisko. Teraz mierzy się z kolejnymi problemami wizerunkowymi, które związane są ze sprawą Jeffreya Epsteina, a 27 lutego zeznawał w tej sprawie. Dziennikarka, Megyn Kelly, tego samego dnia wróciła do czasów afery z Lewinsky w rozmowie z amerykańskim komentatorem politycznym, Tuckerem Carlsonem.

Prezenterka opublikowała zdjęcie z 1999 roku, na którym widzimy Clintona w Bombay Club w Waszyngtonie na krótko po procedurze impeachmentu. Polityk wpatruje się na nim w biust koleżanki Kelly, a drugą obejmuje. - Nie twierdzę, że jest to przestępstwo - podkreślała w swoim programie "Megyn Kelly Show". Dziennikarka przyznała, że pokazuje fotografię, by udowodnić, że Clinton się nie zmienił. - Tak, patrzy na biust mojej przyjaciółki, Meg Florence, a na pierwszym planie jest moja inna przyjaciółka, Abby Rittman. W zasadzie trzyma rękę na jej piersi - mówi prezenterka. Ówczesny prezydent pozował w niewybredny sposób w restauracji, gdzie towarzyszyły mu żona i córka. - Twierdzę tylko, że nie został w ogóle ukarany za sprawę Lewinsky - dodała, zaznaczając, że nie uważa, że zdjęcie jest dowodem na to, że polityk działał niezgodnego z prawem.

Hillary Clinton zeznawała w sprawie Jeffreya Epsteina

Dzień przed tym, jak Bill Cliton przybył na przesłuchanie, zeznania przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA złożyła jego żona. Hillary Clinton składała wyjaśnienia za zamkniętymi drzwiami. - Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina. Nigdy nie leciałam jego samolotem, nie odwiedzałam jego wyspy, domów ani biur. Nie mam nic do dodania w tej sprawie - mówiła, a treść jej zeznań została opublikowana w mediach społecznościowych. Taka była reakcja Clinton, gdy dowiedziała się o przestępstwach Epsteina. - Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o przestępstwach - przyznała. Więcej dowiecie się tutaj: Hillary Clinton zeznawała w sprawie Epsteina. Wyszło na jaw, co powiedziała