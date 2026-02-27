Mimo sprawy rozwodowej, która aktualnie się toczy, zarówno Sandra Kubicka, jak i Aleksander Baron wciąż są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Para stara się nie mówić bezpośrednio o rozwodzie, jednak pokazuje fanom, jak mija im codzienne życie i przy okazji reklamuje kolejne rzeczy. Jak się okazało, modelka postanowiła dokonać jeszcze jednej, sporej zmiany - kupiła właśnie nowe auto.

Sandra Kubicka chwali się nowym autem. Nie próżnuje w czasie rozwodu

Przypomnijmy, że w środę 25 lutego Kubicka i Baron spotkali się w Sądzie Okręgowym w Warszawie na pierwszej rozprawie rozwodowej. Parze nie udało się jednak dojść do porozumienia i raz jeszcze spotkają się w marcu. W związku z wchodzącymi zmianami w ich życiu Kubicka postanowiła zaskoczyć fanów i pokazać im, że zdecydowała się również zmienić coś innego - a dokładnie auto. "Moja nowa bestia" - podpisała zdjęcie samochodu w mediach społecznościowych. Modelka postawiła na nowy model Range Rovera w czarnym kolorze.

"Wstawki w kolorze różowego złota i przyciemnione lampy robią taką robotę" - dopisała pod kolejnymi fotografiami Sandra, prezentując obserwatorom auto. Celebrytka nie kryła przy tym wdzięczności względem pracowników salonu, w którym zakupiła pojazd. Dostała od nich m.in. kwiaty i prezent dla syna Leosia.

Aleksander Baron również stawia na zmiany. "Nowy etap w życiu"

Były ukochany Kubickiej także postanowił pochwalić się zmianą związaną z rozwodem i wejściem w "nowy etap życia". 26 lutego Baron opublikował zdjęcia od fryzjera, ujawniając, że zdecydował odświeżyć nieco fryzurę. "Zmiany w głowie, zmiany na głowie. Nowy etap w życiu to symboliczny powód na nową fryzurę. A jeśli kogoś mam dopuścić do swoich dredów, to tylko Agnieszkę, która już od prawie dekady niezmiennie dba o moje włosy" - dodał w opisie muzyk. Pokazał, że nie ściął jednak swoich charakterystycznych dredów, lecz zdecydował się na nowe upięcie oraz jaśniejsze, blond pasma. "Elegancko", "Mi się podoba fryz", "Trochę szalone", "Bardzo ładnie", "Zmiany są potrzebne w życiu" - zachwalali nowy look gwiazdora obserwatorzy w komentarzach.