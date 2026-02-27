Na to zmarł Paweł Królikowski. Prawda wyszła na jaw po latach

Paweł Królikowski był aktorem, który zjednał sobie wielu fanów za sprawą roli Kusego w komediowym serialu "Ranczo". Przez lata był także jednym z jurorów w popularnym programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Prywatnie był mężem aktorki Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Jego śmierć 27 lutego 2020 roku dla wielu była prawdziwym wstrząsem. Po latach żona Królikowskiego zdecydowała się wyjawić prawdziwą przyczynę tego zdarzenia.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska o przyczynie śmierci męża. "Paweł miał glejaka"

Paweł Królikowski zmarł tuż przed swoimi 59. urodzinami. Przez ostatnie lata w mediach powtarzano informacje, że aktor zmarł z powodu tętniaka mózgu. Małgorzata Ostrowska-Królikowska w końcu postanowiła wyjawić, z czym naprawdę zmagał się jej mąż. W rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji "Kobiety Rakiety" aktorka przyznała, że rzeczywiście u Królikowskiego zdiagnozowano tętniaka, ale wiele lat wcześniej. Operację przeszedł bowiem w 2015 roku. - Nie, to nie była prawda. To media tak pisały. Paweł miał glejaka. Nie umarł z powodu tętniaka - sprostowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Żona Pawła Królikowskiego wspomina pożegnanie. "Mieliśmy jeszcze czas, aby być ze sobą"

W tej samej rozmowie Małgorzata Ostrowska-Królikowska opowiedziała o procesie odchodzenia jej męża. Cała rodzina zdawała sobie sprawę z diagnozy i z tego, jak ciężka jest to choroba. To był bardzo trudny czas dla całej rodziny. - To trwało, odchodzenie Pawła trwało. My wiedzieliśmy, na co jest chory. On też zresztą wiedział, więc mieliśmy jeszcze czas być ze sobą. Dzieci są bardzo wdzięczne, że jeszcze mogły się do taty przytulać, że jeszcze mogły z nim pobyć. Aczkolwiek wiedziały, jaka to jest choroba. Że jest taki procent nadziei, że się uda. (...) My mieliśmy czas na przeżywanie tego odchodzenia razem - wyznała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w audycji "Kobiety Rakiety". Dodajmy, że Paweł Królikowski był mężem Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej od 1988 roku. Para doczekała się piątki dzieci: Antoniego, Jana, Ksawerego, Julii i Marceliny.