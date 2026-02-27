Wojewódzki zakpił z Kempy i Fiedorczuka. W odpowiedzi nie gryźli się w język

Kuba Wojewódzki odnotował, że Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk rozstają się ze "Szkłem kontaktowym". Przy tej okazji showman postanowił wbić szpilę satyrykom w swojej rubryce w tygodniku "Polityka". "Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk odchodzą ze "Szkła kontaktowego" w TVN24. Cezary Gmyz pisał kiedyś o "śladowych ilościach trotylu". U nich było to samo z poczuciem humoru" - napisał. Kempa i Fiedorczuk nie zostawili tego bez odpowiedzi.
Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk postanowili odnieść się do krytyki Kuby Wojewódzkiego. Na profilu Niepewne Sytuacje na Instagramie zamieścili wymowne wideo. Zaczęli bardzo kulturalnie, ale potem posypała się seria obelg i wyzwisk. - Szanowni państwo, w związku z pojawieniem się notki prasowej pana Kuby Wojewódzkiego, krytycznej, nie ukrywajmy wobec nas w rubryce "Mea pulpa", w czasopiśmie "Polityka", w związku z tym chcielibyśmy odpowiedzieć - rozpoczęli.
Po serii przekleństw satyrycy wrócili do spokojnego tonu wypowiedzi. - Bardzo dziękujemy i liczymy na odpowiedź - przekazali. - Po jakiemu ty to mówiłeś? - Kempa dopytywał Fiedorczuka. - No, tak jak na ulicy się mówi, tak jak agresja jest - odpowiedział Fiedorczuk. Dodatkowo, cały materiał został opatrzony podpisem, że "może zawierać śladowe ilości przekleństw".
Co ciekawe, na odpowiedź Kuby Wojewódzkiego nie trzeba było długo czekać. Wszystko wskazuje na to, że tym razem żart ze strony Kempy i Fiedorczuka bardzo mu się spodobał. "Kocham" - napisał pod nagraniem Kuba Wojewódzki. Materiał spodobał się także internautom, którzy dali temu wyraz w komentarzach. "Doskonała riposta, tak właśnie trzeba: z klasą i na odpowiednim poziomie i nie zniżać się do rynsztoka adwersarza. Chapeau bas", "Myślę, że niepotrzebnie się panowie hamujecie. Czasem jednak lepiej używać bardziej dosadnego języka", "Delikatnie, kulturalnie i ze smakiem a dobitnie! Podziwiam, szanuję…" - czytamy w komentarzach.