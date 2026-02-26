Początkowo Bill i Hillary Clintonowie odmówili stawienia się przed komisją w sprawie Jeffreya Epsteina. O zmianie ich stanowiska poinformował zastępca szefa sztabu byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Angel Urena. "Były prezydent i była sekretarz stanu przybędą. Chcą ustanowić precedens, który dotyczy wszystkich" - zakomunikował na platformie X. 26 lutego Hillary Clinton złożyła zeznania, a jej słowa rzuciły nowe światło na sprawę.
Hillary Clinton zeznawała przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA. Przesłuchanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Polityczka przekazała, że nigdy nie spotkała się z Jeffreyem Epsteinem. - Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina. Nigdy nie leciałam jego samolotem ani nie odwiedzałam jego wyspy, domów ani biur. Nie mam nic do dodania w tej sprawie - wyjawiła w mowie otwierającej, której treść została opublikowana w mediach społecznościowych.
Clinton wspomniała o swojej reakcji na brutalne przestępstwa przedsiębiorcy, które ujrzały światło dzienne. - Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach - powiedziała. Oskarżyła komisję o wykorzystywanie jej do "odwracania uwagi" od prezydenta Donalda Trumpa, który miał utrzymywać kontakty z Jeffreyem Epsteinem. Warto przypomnieć, że w przestrzeni medialnej pojawiały się zdjęcia jej męża Billa Clintona z przestępcą seksualnym, a nazwisko byłego prezydenta pojawiało się w aktach na temat sprawy. Więcej na ten temat przeczytacue tutaj.
Clinton wspomniała przed komisją o ofiarach przestępcy seksualnego. - Serce mi pęka z powodu ofiar. Jestem wściekła w ich imieniu. (...) Całe życie poświęciłam walce o prawa kobiet i dziewcząt. Ciężko pracowałam, aby położyć kres straszliwym nadużyciom, których doświadcza tak wiele kobiet i dziewcząt tutaj i na całym świecie, w tym handlowi ludźmi, pracy przymusowej i niewolnictwu seksualnemu. Zbyt długo były to przestępstwa w dużej mierze niewidoczne lub w ogóle nie traktowane jako przestępstwa - powiedziała.
Polityczka potępiła działania Epsteina. - Jeśli ktoś nie zna tej sprawy, pozwólcie, że wyjaśnię: Jeffrey Epstein był okrutnym człowiekiem, ale nie jest jedynym. Nie jest to jednorazowa sensacja tabloidowa ani skandal polityczny. To globalna plaga, której ofiarą pada niewyobrażalna liczba ludzi - dodała.
Artykuł aktualizowany.