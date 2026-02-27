Wojciech Morawski, współzałożyciel legendarnego zespołu Perfect, zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i finansowymi. Obecnie przebywa w Domu Artysty w Skolimowie, gdzie wymaga stałej opieki i rehabilitacji.

Zbigniew Hołdys apeluje o wsparcie. Założyciel Perfectu przebywa w Domu Artysty w Skolimowie

O pomoc dla perkusisty zaapelował jego kolega z zespołu, Zbigniew Hołdys. Muzyk zamieścił emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. "Wojtek ciężko choruje i potrzebuje stałej rehabilitacji - na to ciułamy kasę. Jeśli możecie - podajcie dalej poniższe apele (...). Gdy Wojtek się zjawiał na scenie czy na próbie albo w studio - świat stawał się radośniejszy. Niech dziś ten świat do niego też się uśmiechnie" - napisał.

Hołdys przypomniał również, że Morawski jest jedynym żyjącym członkiem składu Breakout, w którym grali także Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska. "Wojtek jest w Domu Artysty w Skolimowie. Wspieramy go w walce o powrót do zdrowia. Można przekazać swoje 1,5 proc. z podatku na ten cel" - napisał na Facebooku.

Wojciech Morawski potrzebuje wsparcia. Regularna rehabilitacja jest kluczem do powrotu do zdrowia

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie zapewnia Morawskiemu dobre warunki i opiekę, ale niezbędna jest regularna rehabilitacja. "Wysyłamy tam dwa, trzy razy w tygodniu rehabilitantów, żeby mu pomóc utrzymać formę, żeby mógł spacerować. Jak taka starsza osoba usiądzie w pokoju, to mijają dni i niespecjalnie jest aktywna sama z siebie. Dlatego wysyłamy tam rehabilitanta właśnie na koszt fundacji" - tłumaczył Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej.

Oprócz wsparcia dla Wojciecha Morawskiego, Zbigniew Hołdys przypomniał, że pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej znajdują się także inni polscy artyści. "Polska Fundacja Muzyczna od wielu lat pomaga znanym i nieznanym artystom. (...) Dziś wspieramy Elę Dmoch (2+1), Wojtka Morawskiego (Breakout, Perfect), Tadka Łyskawę (Papa Dance), Jarka Janiszewskiego (Bielizna, Czarno-Czarni), Arka Maniuka (Hetman) i wielu innych" - podkreślił.