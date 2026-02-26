Uśmiech Boruca wywołał burzę w sieci. "Zapraszam żółte zęby do komentowania"

Artur Boruc doczekał się trójki dzieci. W wywiadzie u Żurnalisty, który ukazał się na początku 2026 roku, były bramkarz opowiedział o słabym kontakcie z synem Alexem z małżeństwa z Katarzyną Modrzewską. -Nie mieliśmy kontaktu, po dziś dzień jest bardzo utrudniony, więc no - komentował i zaznaczył, że stara się poprawić relację z nastolatkiem. Na instagramowym profilu Artura Boruca od czasu do czasu pojawiają się kadry z jego dziećmi. Tak też było tym razem.

Artur Boruc pochwalił się zdjęciem z synem. Spójrzcie na jego uśmiech. "Zapraszam żółte zęby..."

Artur Boruc opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie z synem Noahem. Były bramkarz i sześciolatek odwiedzili zagrodę ze zwierzętami. Artur Boruc pochwalił się selfie z kozą, na którym uśmiechał się od ucha do ucha. Trudno nie zwrócić uwagi na jego nieskazitelnie białe zęby. Były sportowiec żartobliwie wspomniał o uśmiechu w opisie kadrów. "Trip [wycieczka - przyp.red.]. Zapraszam żółte zęby do komentowania" - czytamy na instagramowym profilu Artura Boruca. Omawiany kadr opublikowany przez byłego sportowca znajdziecie w naszej galerii.

Internauci o uśmiechu Artura Boruca. Były bramkarz wdał się w dyskusję. "Proszę się panie Arturze nie dąsać"

Internauci wzięli sobie do serca słowa Artura Boruca i ruszyli z komentarzami pod publikacją. Nie zabrakło uszczypliwych słów na temat jego uśmiechu. "Dobre na reklamę pasty do zębów", "Robiłeś zęby w Turcji?" - brzmiały niektóre komentarze. Artur Boruc natychmiast zareagował na negatywne słowa jednej z internautek. "Te zęby, wybaczcie, ale tak komicznie u niektórych wyglądają, a myślą, że są fajne" - napisała.

"Niektórzy zęby, a niektórzy całe gęby" - odparł były sportowiec, co spotkało się z ponowną odpowiedzią internautki. "Każdy ma prawo do swojej opinii i proszę się panie Arturze nie dąsać od razu. Jeśli większość opinii na ten temat jest podobna, to proszę wybaczyć, ale coś jest na rzeczy" - czytamy na instagramowym profilu Artura Boruca. Co sądzicie o tej dyskusji? Dajcie znać w sondzie na dole strony.