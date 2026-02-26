26 lutego Michał Piróg za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że po 25 latach żegna się z TVN. Choć przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji, dziś zamyka ten rozdział i zapowiada nowe zawodowe wyzwania. Wszystko wskazuje na to, że prezenter nie żegna się z show-biznesem, a jedynie zmienia kierunek. Już wiadomo, na czym chce się teraz w pełni skupić.

Michał Piróg odchodzi z telewizji. Czym teraz się zajmie?

Michał Piróg przez lata był związany m.in. z programem "Top Model", gdzie pełnił rolę jurora i mentora uczestników. Widzowie pamiętają go także z tanecznego show "You Can Dance", w którym również oceniał młodych tancerzy. To właśnie te formaty najmocniej ugruntowały jego pozycję w telewizji.

Jak ustaliła Plejada, 46-latek chce teraz skupić się przede wszystkim na aktorstwie i choreografii. Choć wielu widzów kojarzy go głównie z telewizją, Piróg ma na koncie również doświadczenia sceniczne i filmowe. Występował m.in. w musicalu "Chicago" w Teatrze Komedia (2002), w spektaklu "Koty" w Teatrze Muzycznym Roma (2004), a także pojawiał się na deskach Teatru Powszechnego. Jest zawodowym tancerzem i od lat rozwija się artystycznie poza kamerami.

TVN reaguje na odejście Michała Piróga. "Chce teraz bardziej postawić na aktorstwo"

Tuż po oświadczeniu Piróga, głos zabrała także produkcja. Osoby związane z TVN podkreślają, że decyzja dojrzewała w nim od dawna. - Michał myślał o zmianie już od jakiegoś czasu. Głośno mówił o tym, że potrzebuje nowego otwarcia. Wszyscy rozumieją jego decyzję i nie dziwią się, że po tylu latach chce postawić bardziej na siebie. Nie jest tajemnicą, że jak dotąd głównym skojarzeniem z Michałem Pirógiem było "Top Model", a on chce teraz bardziej postawić na aktorstwo - mówiła osoba z otoczenia programu.

- Od jakiegoś czasu realizuje się w tym i to go napędza. Aktorstwo i choreografia - w tym chce się teraz spełniać. W TVN-ie wszyscy mu kibicują i - tak, jak on sam zaznaczył - drzwi dla niego będą zawsze otwarte - podsumowano.