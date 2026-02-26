Paulina Krupińska jest obecnie jedną z twarzy stacji TVN. Prezenterka prowadzi zarówno "Dzień dobry TVN", jak i od niedawna także "Mam talent!". Gwiazda od lat jest znana widzom telewizji i chętnie spełnia się w swoim zawodzie. W nowym wywiadzie postanowiła jednak zabrać głos ws. hejtu, z którym w ostatnim czasie niespodziewanie się spotkała.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupińska tak patrzy na ruchy Dody. To szczerość czy marketing?

Paulina Krupińska odpowiada hejterom. "To nie jest o mnie"

Przypomnijmy, że 17 lutego odbyła się impreza z okazji wiosennej ramówki TVN. Krupińska pojawiła się na niej wraz z innymi gwiazdami stacji. W rozmowie z Plejadą postanowiła wówczas odnieść się do wpisów internautów, którzy jeszcze w grudniu komentowali pod jej zdjęciami wagę prezenterki. Prowadząca śniadaniówki wyjawiła, jak radzi sobie z takimi uwagami.

- Zawsze idę dalej, bo wyszłam z domu, w którym zostałam na tyle zbudowana, że mam wysokie poczucie własnej wartości. Jestem pewną siebie osobą. Wiem, co jest dla mnie ważne i na pewno waga nie jest czymś, co mi spędza sen z powiek i nie jest czymś, co definiuje mnie jako człowieka, jako kobietę - skomentowała Krupińska.

Prezenterka zdecydowała się nawet zwrócić się do osób, które hejtują w taki sposób innych w sieci. - Powiedziałabym wszystkim tym osobom, które komentują wygląd fizyczny innych ludzi, komentują kogoś wybory, wagę, żeby zajęły się sobą i żeby pokochały siebie. To nie jest o mnie, tylko to jest o tych osobach, które to piszą - skwitowała gwiazda.

Widzowie ocenili Paulinę Krupińską w "Mam talent!". Byli jednogłośni

Jak wspomnieliśmy, Krupińska dołączyła w nowym sezonie do ekipy "Mam talent!". U boku Jana Pirowskiego, zastąpiła w roli prowadzącej Agnieszkę Woźniak-Starak. Po emisji pierwszego odcinka sezonu, widzowie prędko zabrali głos na temat tego, jak wypadła. Tym razem prezenterka mogła liczyć na wiele ciepłych słów ze strony komentujących. "Pani Krupińska to najlepszy wybór! Oby była jak najdłużej!", "Bardzo się cieszę, że dołączyłaś! Pasujesz do tego teamu jak ulał", "Najlepsza! Brakowało takiej ciepłej osoby", "Na szczęście za kotarą jest pani Krupińska, która wnosi naturalność, uśmiech i spontaniczność" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych.