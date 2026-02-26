Ralph Kaminski to jeden z najbardziej charyzmatycznych wokalistów młodego pokolenia. Zachwyca nie tylko barwą głosu, ale również ekscentrycznymi stylizacjami i charakteryzacjami. Jego kolejne utwory podbijają listy przebojów, a muzyk ma na koncie już dwa Fryderyki i wiele nominacji do tej nagrody. Nie jest jednak jedynym artystą w rodzinie. Choć mówił o tym, że jest kuzynem znanego piosenkarza, ujawnił, że jest krewnym aktorki, którą widzowie kojarzą z serialu "Skazana".

Zobacz wideo Ralph Kaminski o stawkach artystów. "To są plotki! To jest nieprawda!"

Ralph Kaminski ma w rodzinie muzyka i aktorkę. Doskonale ich znacie

Ralph Kaminski jest kuzynem Michała Szpaka. Obaj piosenkarze urodzili się w Jaśle, ale jak wiadomo, nie utrzymują ze sobą kontaktu. - W zasadzie nigdy go nie mieliśmy, w związku z tym nie jest on kontynuowany. Nasze drogi charakterologiczne i muzyczne nie są tymi samymi drogami - przyznał w rozmowie z portalem Jastrząb Post Szpak. Kaminski w superlatywach opowiada o kuzynie. - On jest taki, jak na scenie. To jest ta autentyczność, o której mówiłem, więc on był zawsze taki. Podziwiałem go. (...) Jak jeszcze chodziliśmy do Domu Kultury (w Jaśle, przyp. red), to właśnie takie mieliśmy grupowe zajęcia wokalne i przyszedł on i zwrócił uwagę. Zwrócił uwagę, bo po prostu miał taki strasznie kolorowy polar i no wiecie, był po prostu kolorowy od zawsze - opowiadał muzyk.

Okazuje się, że piosenkarz ma również znaną kuzynkę. W rozmowie ze Światem Gwiazd przekazał, że jego krewną jest aktorka - Marta Malikowska, którą widzowie doskonale znają z roli Agaty "Kosy" Strzeleckiej w "Skazanej". - To jest moja bardzo daleka kuzynka - przyznał.

Ralph Kaminski zabrał głos ws. medialnej przepychanki Dody i Magdy Gessler

Magda Gessler stwierdziła, że Doda świadomie podjęła się tematu schronisk. - Dotąd miała dużo problemów i była bardzo źle postrzegana. To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes - mówiła restauratorka w rozmowie z Kozaczkiem. Piosenkarka zareagowała na te słowa i nazwała gwiazdę TVN-u "wrednym czupiradłem".

Głos w tej sprawie zabrał Ralph Kaminski, który dopiero co odwiedził restaurację "U Fukiera". - Byłem w zeszły weekend w restauracji "U Fukiera" i tak zażartowałem do kelnera: "Czy pani czupiradło jest tutaj dzisiaj?". Myślę, że to jest śmieszne, ale to są takie dramy, że za miesiąc nie będziemy o tym pamiętać. Jest głośno i o to chodzi - skwitował w rozmowie z Kozaczkiem.