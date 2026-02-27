Za uśmiechem krył się dramat. Musiał zniknąć ze sceny. "Umyślnie nie chciał się rehabilitować"

Bohdan Smoleń był jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny kabaretowej. Popularność przyniosły mu występy w kabarecie Tey oraz rola listonosza Edzia w serialu "Świat według Kiepskich". Za publicznym wizerunkiem satyryka kryła się jednak trudna historia rodzinna. W jego życiu doszło do wydarzeń, które na trwałe wpłynęły na dalsze lata kariery i zdrowie.

Kryzys w małżeństwie narastał przez lata. W tle pojawił się romans i problem z alkoholem

W latach 80. w życiu prywatnym Bohdana Smolenia doszło do poważnych napięć. Artysta miał romans, a jego żona rozważała rozwód. Ostatecznie do niego nie doszło. W tym samym okresie nasilił się problem z alkoholem. W domu starano się zachować pozory stabilności, mimo że relacje między małżonkami były już wyraźnie osłabione. Sytuacja rodzinna była trudna również dla dzieci. Konflikty dorosłych przez długi czas nie były z nimi otwarcie omawiane, jednak atmosfera w domu ulegała stopniowemu pogorszeniu.

W 1990 roku doszło do tragedii, która wstrząsnęła rodziną. Rok później otrzymał kolejny cios

W 1990 roku 16-letni syn Bohdana Smolenia odebrał sobie życie. Ojciec odnalazł ciało. Wydarzenie miało miejsce niedaleko domu rodziny. Artysta przyznawał, że nigdy nie poznał powodów tej decyzji. Około rok później stracił także żonę, Teresę. Smoleń został sam z dwójką synów. Po tych wydarzeniach zmagał się z depresją i ograniczył aktywność zawodową. Do pracy scenicznej powrócił w połowie lat 90.

Kariera przyniosła mu ogromną popularność w całej Polsce. Największy rozgłos dała rola w kultowym serialu

Bohdan Smoleń urodził się 9 czerwca 1947 roku w Bielsku, zmarł 15 grudnia 2016 roku w Poznaniu. Był aktorem, piosenkarzem i artystą kabaretowym. Współtworzył kabaret Tey. W połowie lat 80. nagrywał humorystyczne piosenki z Krzysztofem Krawczykiem.

- Wszyscy, którzy go obserwowali, widzieli, że on nie ma już chęci do życia. [...] Oprócz tego, że się wyniszczał, dodatkowo miał problemy ze zdrowiem i niewiele z tym robił. Umyślnie nie chciał się rehabilitować, a przecież w jego życiu było kilka udarów, miał problemy z sercem. Wszyscy naokoło starali się mu pomóc, a on był osobą, która najmniej sama sobie pomagała. To było bardzo przykre dla jego najbliższych, patrzeć jak mu nie zależy, jak bardzo o siebie nie dba, bo nie chce - mówiła na łamach Głosu Wielkopolski reporterka Katarzyna Olkowicz.

W latach 1999-2015 występował w serialu "Świat według Kiepskich", gdzie wcielał się w postać listonosza Edzia. Był także założycielem fundacji zajmującej się hipoterapią. W ostatnich latach życia przeszedł trzy wylewy. Po udarze w 2015 roku poruszał się na wózku inwalidzkim. Został pochowany w Przeźmierowie obok żony i syna.

