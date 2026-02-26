Edyta Herbuś jest aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pojawia się na imprezach branżowych, pozując do zdjęć na ściankach. Udziela też wywiadów, ale raczej stara się chronić swoją prywatność. W jednej z rozmów usłyszała jednak bardzo niedyskretnie pytanie. Zanim odpowiedziała, na chwilę zamilkła.

Edyta Herbuś zapytana o dziecko

Pytanie kobiet o to, czy chcą mieć dziecko i planują zajść w ciążę, są nie tylko niedyskretne i nieeleganckie, ale mogą być też bolesne. Coraz więcej gwiazd publicznie apeluje, aby nie zadawać nikomu takich pytań. Warto wspomnieć tu, chociażby nagranie Urszuli Chincz, znanej jako Ula Pedantula, z 2020 roku, w którym podkreślała, że takie pytania mogą być dotkliwe, bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji życiowej jest nasz rozmówca. Nieświadomie możemy więc kogoś zranić.

Mimo że lata mijają, a świadomość powoli rośnie, Edyta Herbuś jakiś czas temu w jednym z wywiadów została zapytana o to, czy w niedalekiej przyszłości chciałaby zostać mamą. Aktorka była wyraźnie zaskoczona i zmieszana. - To by było coś - powiedziała w rozmowie z Grzegorzem Dobkiem z Plejady. Kiedy nadal była dopytywana o to, czy "ma takie marzenie", odpowiedziała dyplomatycznie, ucinając temat. - To jest chyba na razie ta rzecz, którą nie chcę się jeszcze dzielić. Jeszcze powiem pomidor - podkreśliła.

Edyta Herbuś świętuje urodziny

26 lutego Edyta Herbuś świętuje 45 urodziny. Z tej okazji opublikowała na Instagramie wpis, w którym sama złożyła sobie urodzinowe życzenia " Happy birthday to ME" - napisała. Przy okazji zwróciła się też do obserwatorów (zgromadziła ich na Instagramie 291 tys.), dziękując, że śledzą jej działania w mediach społecznościowych. "Witajcie najmilsi! Dziś otwieram serce na wszystkie wspaniałości nowego roku życia. Dziękuję, że tu ze mną jesteście!" - napisała, pod zdjęciami z sesji zdjęciowej, do której pozowała z bukietem kwiatów.

W komentarzach internauci chętnie składali solenizantce życzenia. "Wszystkiego najlepszego! Dużo radości, zdrowia i spełnienia marzeń", "Wszystkiego najlepszego, piękna i zdolna kobieto!", "Spełnienia marzeń. Cudowne zdjęcia! Wyglądasz bosko" - pisali. Nie zabrakło też życzeń od koleżanek z show-biznesu. "Wiosno nasza kwitnij! I ciesz nas dalej swoim pięknem" - pisała Joanna Moro. "Najlepszego" - dodała Olga Borys. Redakcja Plotka również dołącza się do tych życzeń.