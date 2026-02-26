Michał Piróg od lat był związany ze stacją TVN. W latach 2001-2002 pracował jako choreograf i tancerz w programie "Droga do gwiazd". Później został jurorem w show "You Can Dance - Po prostu tańcz!", a dzięki formatowi zyskał ogólnopolską rozpoznawalność. Widzowie pokochali go również jako współgospodarza "Top Model". 26 lutego Michał Piróg opublikował na Instagramie obszerny wpis, w którym poinformował, że rozstaje się ze stacją TVN.

Michał Piróg odchodzi z TVN-u

"Nadszedł ten moment, by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży, która poprowadziła mnie nieznaną i ekscytującą drogą" - napisał Piróg. 46-latek twierdzi, że podjął decyzję, bo "nadszedł czas na nowe". "Zamykam skrzynię pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane" - czytamy. "Mam poczucie, że z TVN byłem już wszędzie, gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podróż dziękuję" - dodał. Piróg podziękował również widzom.

Nie zabrakło również podziękowań pod adresem byłego dyrektora programowego telewizji TVN Edwarda Miszczaka, jak i jego następczyni Lidii Kazen. "Dziękuję Edwardowi Miszczakowi za wiarę i siłę, którą mnie przyciągnął do stacji i tej pięknej podróży. Dziękuję Jarosławowi Potaszowi za cierpliwość i wyrozumiałość. Lidii Kazen za wsparcie, otwartość i zrozumienie. Dziękuję ci za pozostawienie nadal otwartych dla mnie drzwi" - pisał.

Na tym nie koniec podziękowań. "Sandrze Walter i Maciejowi Swierzawskiemu za pierwszy TVN-owy program 'Droga do gwiazd'. Anicie Podkowie za możliwość uczestniczenia w tym cudownym przedsięwzięciu" - wymieniał, oznaczając przy tym również koleżanki i kolegów ze stacji oraz pracowników technicznych, z którymi przez lata współpracował.

Gwiazdy żegnają Michała Piróga

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Koleżanki i koledzy z branży komentowali decyzję Piróga i życzyli mu szczecią na nowej drodze zawodowej. "Niech cię pięknie niesie świat, nasz kolorowy ptaku" - pisała Dominika Gwit. "Misiu, życie bez telewizji też może być ekscytujące, fascynujące, kolorowe, pełne przygód, niespodzianek, wyzwań. Wiem coś o tym i wszystko ci dziś opowiem. Do zobaczenia. No i mocno trzymam kciuki na 'nowe życie. Twoja K." - dodała Kinga Rusin. "Życie bez telewizji to jak życie na trzeźwo - koniec iluzji i jest z******e. Ważne, żeby żyć na swoich warunkach i na pełnej petardzie" - wtórował jej Misiek Koterski.

W oczy rzuca się też obszerny komentarz od produkcji "Top Model". "Dziękujemy ci za zaangażowanie, energię i serce wkładane w każdy odcinek. To była niezwykła wspólna przygoda - od pierwszych chwil na antenie w 'Drodze do gwiazd', przez kolejne wyzwania, aż po momenty w 'Top Model', które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Byłeś dobrym duchem uczestników - zawsze stojącym za nimi murem. Jako tancerz, choreograf i aktor zachwycasz talentem i oddaniem. Kibicujemy ci na tej nowej drodze i coś czujemy, że nasze ścieżki jeszcze się skrzyżują... Dziękujemy za wszystko!" - czytamy.