Nie żyje Oliver "Power" Grant - amerykański przedsiębiorca i producent, który największą popularność zyskał, współpracując z hiphopową grupą Wu-Tang Clan (był jej współzałożycielem i producentem wykonawczym wszystkich albumów grupy), a także jako twórca wpływowej linii odzieżowej Wu Wear. Informację o jego śmierci jako pierwsze podały takie serwisy jak Okayplayer i Hot 97. Oliver "Power" Grant miał 52 lata.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Olivera 'Power' Granta, wizjonerskiego przedsiębiorcy i współzałożyciela legendarnego Wu-Tang Clan. Jako siła napędowa jednego z najbardziej wpływowych ruchów hip-hopowych, Power pomógł zbudować globalną spuściznę opartą na niezależności, własności i kulturze. Jego wiara w kreatywną kontrolę i wzmacnianie społeczności pomogła ukształtować nie tylko grupę, ale i dynastię, która na zawsze zmieniła muzykę" - napisał portal Okayplayer, informując o śmierci 52-latka. Portal Hot 97 poinformował z kolei, że Grant zmarł 23 lutego.

Granta pożegnali także członkowie zespołu Wu-Tang Clan. "Paradise, mój Bracie, bezpiecznej podróży!!" - napisał Method Man pod archiwalnym zdjęciem, do którego zapozował z Powerem. "Nie dalibyśmy rady bez niego" - napisał z kolei GZA w swoim poście "Wu nie doszedłby do siebie bez Powera. Jego odejście to ogromna strata dla nas wszystkich. Składam najszczersze kondolencje rodzinie" - czytamy dalej. Inni członkowie Wu-Tang, tacy jak Raekwon, Masta Killa również oddali hołd Grantowi, podkreślając jego wpływ zarówno na muzykę grupy, jak i jej przedsięwzięcia biznesowe. Zarówno w zagranicznych materiałach prasowych, jak i instagramowych postach członków grupy nie podano przyczyny śmierci Granta.

Kim był Oliver "Power" Grant?

Grant urodził się na Jamajce, ale dorastał w Park Hill Projects na Staten Island [jeden z pięciu okręgów Nowego Jorku - red.]. Odegrał on znaczącą rolę w osiągnięciu przez Wu-Tang Clan światowej sławy. To on finansował grupę, pomógł jej z dostępem do studia nagraniowego, dzięki czemu zespół mógł wydać w 1993 roku swój wpływowy debiutancki album. Grant założył również Wu Wear - jedną z pierwszych marek odzieży ulicznej, której twórcami byli artyści. W szczytowym okresie Wu Wear sprzedawano w dużych domach towarowych i stał się symbolem wpływów rapu lat 90. Oliver "Power" Grant próbował swoich sił również w aktorstwie. Zagrał kilka epizodycznych ról. Widzowie mogli zobaczyć w takich produkcjach jak "Belly", "Czarne i białe", "Milion za noc" czy "The Private Life of a Modern Woman".