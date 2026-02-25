Krzysztof Ibisz urodził się 25 lutego 1965 roku. Choć z kalendarza wynika, że kończy w tym roku 61 lat, wszyscy dobrze wiemy, że prezenter Polsatu jest wiecznie młody. Sam Ibisz ma ogromny dystans do żartów na ten temat, co udowodnił po raz kolejny. Na Instagramie Polsatu w dniu urodzin prezentera pojawiło się nagranie, które rozbawiło do łez jego fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Bagi poznał Ibisza. Zapytaliśmy o tę znajomość

Krzysztof Ibisz zaczął uciekać przed tortem. Wprowadził pewną korektę

Na opublikowanym przez Polsat nagraniu widać, jak w telewizyjnym studiu członkowie ekipy podchodzą do Krzysztofa Ibisza z tortem. Prezenter zauważa jednak świeczki z liczbą 60 i... rzuca się do ucieczki. Pogoń trwa przez parę ładnych sekund, ale ostatecznie zrezygnowany Ibisz się zatrzymuje. Na filmiku widać, że zdecydował się jednak wprowadzić drobną korektę i z uśmiechem na twarzy zdmuchuje... jedną świeczkę z cyfrą 6.

Pod humorystycznym filmikiem znalazły się również zabawne życzenia dla Krzysztofa Ibisza od ekipy Polsatu. "Ani 61, ani 60, nawet nie 6. Zawsze hot 18. My sami nie wiemy, ile to lat kończy Kris - twarz, której wiek nie dogoni" - czytamy w opisie posta. Internautom nagranie z uciekającym Ibiszem niezwykle przypadło do gustu. W komentarzach pojawiły się również życzenia od znanych osób. "Super dystans i klasa! Żyj nam Krzysiu 200 lat" - napisała Tamara Arciuch, "Wszystkiego, co najlepsze" - dodał Albert Kosiński, "Haha, kocham gościa" - przekazała Marta Wojtal.

Krzysztof Ibisz na InstaStories podziękował kolegom z pracy. Prezenter zamieścił uroczy kadr, na którym pozuje z tortem, trzymając jednocześnie córkę, półtoraroczną Mię Helenę. "Dziękuję za pamięć przyjaciołom z Polsatu. Jesteście niezawodni!" - przekazał.

Krzysztof Ibisz zdradza jak starszy syn zareagował na przyjście na świat siostry

Krzysztof Ibisz od 2021 roku jest mężem Joanny Kudzbalskiej. Małżonkowie są rodzicami Mii Heleny i Borysa, który jest od niej o dwa lata starszy. W rozmowie z Plotkiem prezenter zdradził, jakie emocje towarzyszyły jego synowi, gdy jego siostra pojawiła się na świecie. - Był taki moment, że te emocje były w nim bardzo różne, że ktoś nowy pojawił się w domu, jakiś rodzaj konkurencji dla miłości rodziców - zdradził. Ibisz podkreślił jednak, że syn wie, że rodzice kochają ich równie mocno. - Teraz jest znowu miłość, przytulanie, daje smoczek, głaszcze, więc znowu jest taki etap, że on czuje, że ma siostrę. Mam wrażenie, że czuje też jakąś odpowiedzialność za nią i jest super - wyjawił nam prezenter.