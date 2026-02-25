Roksana Węgiel zaczęła stawiać pierwsze kroki w branży muzyczne w 2018 roku. To wówczas wygrała pierwszą edycję "The Voice Kids" oraz 16. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Międzynarodowy konkurs ma szczególne miejsce w jej osiągnięciach i jego temat powrócił w tym roku. Dlaczego? Sama wokalistka postanowiła zaskoczyć fanów pewnym ogłoszeniem.

Roksana Węgiel znowu związana z Eurowizją. Tym razem inna rola

Nasi sąsiedzi żyją tamtejszymi preselekcjami do "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026!", gdzie odbędzie się rywalizacja dziewięciu muzyków. Ich umiejętności zostaną ocenione przez doświadczonych artystów z innych państw. W jurorskim gronie znalazła się nasza duma - Roksana Węgiel. - Słuchajcie, nie zgadniecie, co się dzieje w sobotę. Jadę do Niemiec - właściwie lecę - i będę jurorką niemieckich preselekcji do Eurowizji. Bardzo, bardzo się cieszę. Jestem ciekawa, co uczestnicy tych preselekcji przygotują - przekazała na Instagramie.

- Nie mogę się doczekać, będę wam wszystko relacjonować. Dla mnie to jest duże wydarzenie, że w ogóle niemiecka telewizja pomyślała o mnie. To jest mega wyróżnienie - dodała, nie kryjąc entuzjazmu. Czy Węgiel jest dobrą osobą na to stanowisko?

Roksana Węgiel nie osiągnęła jeszcze wszystkich muzycznych celów. Podbicie Polski to za mało

Kilka albumów, największe wydarzenia rozrywkowe w Polsce i zasięgowy Instagram - dla Węgiel to jednak dopiero początek. Wokalistka marzy o tym, aby być rozpoznawalna za granicą. Potwierdziła ten cel, kiedy prowadziła transmisję na żywo na TikToku, na której również udzielał się Kevin Mglej. - Mówiłam, żebyś nie mówił. Nie chciałam tego zdradzać, ale mój mąż wszystko wyjawił. Teraz będą spekulacje "kiedy pojedzie na Eurowizję". Moje marzenie to jest zrobić... chciałabym zrobić karierę międzynarodową - przekazała Węgiel.

Warto zaznaczyć, że wokalistka poczyniła już pierwsze kroki w tym kierunku. Obecnie mieszka w Polsce, ale równocześnie w Londynie, gdzie rozpoczęła studia. Za granicą z pewnością zdobędzie dużo przydatnych znajomości w branży.