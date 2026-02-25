25 lutego w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel. Msza żałobna rozpoczęła się w południe w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Po nabożeństwie kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie prochy aktorki zostały złożone do grobu. Jak się właśnie okazało, podczas ceremonii doszło do niecodziennej sytuacji.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Ksiądz musiał trzykrotnie przerwać mszę

Jak przekazał portal Jastrząb Post, podczas mszy żałobnej kapłan aż trzykrotnie musiał przerywać uroczystość, ponieważ dzwoniące telefony komórkowe zakłócały jej przebieg. Duchowny upominał zebranych, prosząc o wyciszenie urządzeń i uszanowanie podniosłej chwili.

W trakcie nabożeństwa odczytano także poruszające słowa od najbliższych zmarłej. - Bożena Dykiel: znakomita aktorka. Dla nas przede wszystkim ukochana żona, mama i babcia. Była wspaniałym, cudownym i ciepłym człowiekiem. Dbała o wszystkich. Jak zawsze uśmiechnięta. Była słońcem, naszym słońcem, które o wiele za wcześnie zgasło. Bożenko, bardzo cię kochamy i strasznie tęsknimy - przekazała rodzina aktorki.

Kilka słów wspomnienia wygłosiła również aktorka Ewa Ziętek. Na pogrzebie obecna była także delegacja państwowa - głos zabrał wiceminister kultury i odczytany został list od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Sława Przybylska pożegnała Bożenę Dykiel. Pokazała wieniec i dodała poruszający wpis

Wśród obecnych na pogrzebie Bożeny Dykiel była również Sława Przybylska, która postanowiła w szczególny sposób uczcić pamięć zmarłej. Tuż przed rozpoczęciem ceremonii opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis. Pokazała także wieniec z napisem: "Kochanej Bożence", który złożyła na grobie aktorki. "Z wielkim smutkiem żegnam naszą ukochaną Bożenę Dykiel. To nie tylko symbol, ale także część naszej wspólnej historii. Bożena była z nami w wielu niezapomnianych chwilach, przywołując uśmiech i poczucie komfortu. Dziękuję, że jesteście częścią tej podróży" - napisała wokalistka na Facebooku.