25 lutego o godz. 12 w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel. Najpierw zostanie odprawiona msza święta w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Po nabożeństwie kondukt pogrzebowy wyruszy na Powązki Wojskowe, gdzie aktorka spocznie w grobie rodzinnym. Uroczystość zgromadziła licznych żałobników, wśród których nie brakowało znanych twarzy.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Cenioną aktorkę żegnają gwiazdy

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. Informację o śmierci aktorki jako pierwszy przekazał we wpisie na Facebooku ks. Andrzej Luter. Aktorka od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi. W wywiadzie dla "Twojego Stylu" przyznała, że przez lata bagatelizowała swoją wadę serca, mimo świadomości choroby. Rodzina aktorki skierowała do uczestników pogrzebu wyjątkową prośbę. W nekrologu znalazł się apel - zamiast tradycyjnych kwiatów i wieńców, bliscy zachęcali do przekazywania datków na wskazaną organizację charytatywną.

W ostatnim pożegnaniu Bożeny Dykiel wzięli udział jej najbliżsi, przyjaciele i współpracownicy, a także liczne grono fanów oraz wybitne postaci ze świata kultury. Wśród nich znaleźli się m.in. Emilia Krakowska, Joanna Jabłczyńska, Tadeusz Chudecki, Małgorzata Pieczyńska, Magdalena Zawadzka, Katarzyna Ptasińska, Katarzyna Berg i Joanna Kurowska. W uroczystości wziął również udział Mieczysław Hryniewicz, który z Bożeną Dykiel przez wiele lat tworzył małżeństwo w serialu "Na Wspólnej".

Ewa Gawryluk wyjawiła treść ostatniego SMS-a od Bożeny Dykiel

Tuż po śmierci Bożeny Dykiel wiele gwiazd w poruszających słowach pożegnało wybitną aktorkę. W rozmowie z TVN24 Ewa Gawryluk przyznała, że trudno jej uwierzyć w śmierć koleżanki. - Trudno mi nawet mówić teraz, w czasie przeszłym, bo gdzieś tam w sercu, w głowie cały czas mam ją. Widzę ją. Pracowałyśmy razem od dwudziestu kilku lat, czyli kawał życia - podkreśliła.

Aktorka podzieliła się także treścią ostatniego SMS-a od Bożeny Dykiel. - Ja mam ostatni SMS. Właśnie chciałam zobaczyć, kiedy ostatni raz się kontaktowałam. I to jest SMS z ostatniego Sylwestra. Kiedy życzyłyśmy sobie wszystkiego dobrego na nowy rok. Teraz wiem, że już go nie wykasuję - wyznała.