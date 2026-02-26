Gwiazda "Jaka to melodia?" ma azyl w Warszawie. To tu znika po programie

Robert Janowski urodził się 22 marca 1961 roku w Inowrocławiu, dorastał w Sochaczewie, a z wykształcenia jest lekarzem weterynarii po SGGW w Warszawie. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu rola w musicalu "Metro" oraz wieloletnie prowadzenie teleturnieju "Jaka to melodia?". Prywatnie mieszka w Warszawie i tam koncentruje życie rodzinne.

Gdzie mieszka Robert Janowski? Willa na Ursynowie sąsiaduje z Lasem Kabackim

Dom Roberta Janowskiego znajduje się w warszawskiej dzielnicy Ursynów. Nieruchomość położona jest w rejonie Lasu Kabackiego, który należy do największych terenów zielonych w stolicy. Posiadłość usytuowana jest w spokojnej okolicy z dostępem do tras spacerowych i rowerowych. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum miasta, a jednocześnie oddalenie od najbardziej ruchliwych arterii.

Tak wygląda dom Roberta Janowskiego. Wnętrza łączą naturalne materiały z jasną kolorystyką

Budynek ma charakter willowy i utrzymany jest w stylu eklektycznym. We wnętrzach dominują drewno oraz kamień, a także stonowane barwy, takie jak beże, szarości i złamana biel.

W salonie znajduje się kominek, który stanowi jeden z głównych elementów aranżacji. Pomieszczenia są przestronne i dobrze doświetlone, a wyposażenie łączy klasyczne formy z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Ogród i prywatna przestrzeń. To tu Robert i Monika Janowscy spędzają wolny czas

Przy domu znajduje się ogród, który pełni funkcję miejsca wypoczynku. W sezonie letnim przestrzeń wykorzystywana jest do spotkań i relaksu. Otoczenie zieleni sprawia, że posesja stanowi odrębną, prywatną strefę w granicach miasta. Bliskość natury pozwala na codzienną aktywność na świeżym powietrzu bez konieczności wyjazdu poza Warszawę.

- Myśmy się spotkali, będąc chyba dojrzałymi ludźmi. Ja miałem 49, Monia miała 36, byłem po dwóch rozwodach. Nie jestem typem samotnika, więc też nie nastawiałem się, że długo potrwa to, że będę singlem, nie nadaję się na samotne życie. I spotkałem Monię, która też miała swoje przeżycia, też już miała nieudane małżeństwa. I to nas nauczyło szacunku i walczenia, i walki o coś, co dla nas wspólne, co dla nas ważne - opowiadał Robert Janowski o kulisach małżeństwo w rozmowie z Jastrząb Post.

W latach 80. Robert Janowski występował w zespołach Exodus, Zoo i Oddział Zamknięty. W 1994 roku wydał solowy album "Co mogę dać". 4 września 1997 roku poprowadził pierwszy odcinek programu "Jaka to melodia?", który stał się jednym z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Działalność muzyczna i telewizyjna pozostaje głównym obszarem jego aktywności.