Tragedia w rodzinie Martina Shorta. Nie żyje jego 42-letnia córka

Serwis TMZ przekazał smutne wieści o śmierci 42-letniej Katherine Short, córki aktora i komika Martina Shorta. Kobieta zmarła w poniedziałek, 23 lutego, w swoim domu w Hollywood Hills. Zrozpaczona rodzina wydała oświadczenie, w którym nie kryła emocji. Zagraniczne media ujawniły również przyczynę śmierci Katherine Short.
Według serwisu TMZ, Katherine Short, została znaleziona w poniedziałek wieczorem około godziny 18.00 w swoim domu. Źródło z organów ścigania poinformowało "Los Angeles Times", że Short odebrała sobie życie.
"Z głębokim smutkiem potwierdzamy śmierć Katherine Hartley Short" - powiedział w oświadczeniu przedstawiciel Martina Shorta. "Rodzina Shortów jest zdruzgotana tą stratą i prosi o zachowanie prywatności w tym trudnym czasie. Katherine była kochana przez wszystkich i zostanie zapamiętana za światło i radość, które wnosiła do świata".
Katherine Short była jednym z trojga dzieci adoptowanych przez Shorta i jego ówczesną żonę Nancy Dolman, która zmarła na raka jajnika w 2010 roku. 42-latka trzymała się z dala od blasku fleszy, choć czasem robiła wyjątek i towarzyszyła znanemu ojcu na czerwonych dywanach. W 2006 roku uzyskała tytuł licencjata z psychologii i studiów nad płcią i seksualnością na Uniwersytecie Nowojorskim, a w 2010 roku tytuł magistra pracy socjalnej na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Następnie rozpoczęła pracę w prywatnej praktyce jako licencjonowana kliniczna pracownica socjalna.
Według magazynu "People", pracowała również w niepełnym wymiarze godzin w klinice, gdzie zajmowała się pomocą społeczną, wsparciem rówieśniczym i psychoterapią, a także współpracowała z organizacją charytatywną Bring Change 2 Mind, której celem jest "wspieranie młodych ludzi w budowaniu spójnych, empatycznych i pomocnych społeczności szkolnych, w których rozmowy na temat zdrowia psychicznego są mile widziane i nie wiążą się z piętnowaniem".
Jej matka, Dolman, po raz pierwszy spotkała Shorta w 1972 roku, kiedy pracowali razem nad produkcją Godspell. Pobrali się w 1980 roku, a następnie adoptowali Katherine i jej młodszych braci, Henry'ego i Olivera. Po śmierci Dolman Short nie ukrywał, że kolejne lata były "trudne". "To jest coś, czego nie chcemy zaakceptować w życiu, że kiedykolwiek spotka to nas lub naszych bliskich, a kiedy to się dzieje, zyskujesz trochę i cierpisz trochę. Nie ma w tym nic zaskakującego" - mówił w wywiadzie dla Guardiana w 2012 roku.
Short jest obecnie w trasie komediowej z długoletnim przyjacielem i współgwiazdą serialu "Zbrodnie po sąsiedzku", Stevem Martinem. Kolejny występ zaplanowano na piątek, 27 lutego, w Milwaukee.
Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:
Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222
Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123
Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.
Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.