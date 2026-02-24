Powrót na stronę główną

To one zrobiły największą furorę na gali Bestsellerów Empiku. "Tłumaczka wymiata"

Podczas gali Bestsellerów Empiku uwagę widzów przyciągnęły nie tylko występy gwiazd, ale także tłumaczki języka migowego. Ich ekspresja i zaangażowanie spotkały się z ogromnym uznaniem internautów.
Tłumaczka języka migowego
Fot. YouTube/empik

24 lutego odbyła się gala Bestsellerów Empiku, na której pojawiło się mnóstwo gwiazd. Na scenie zaśpiewali m.in. Dawid Podsiadło, Zalia, Kaśka Sochacka i Pezet. Wydarzenie transmitowano nie tylko w telewizji, ale również w internecie. Widzowie na YouTubie mogli oglądać galę z tłumaczeniem na język migowy. Gdy jedni skupiali się na tym, co dzieje się na scenie, inni nie mogli oderwać wzroku od tłumaczek. W sieci zaroiło się od zachwytów. 

Tłumaczki podbiły serca widzów. "Dziewczyna od migowego wygrywa" 

Internauci docenili zaangażowanie tłumaczek, które podczas występów artystycznych dawały z siebie wszystko. W komentarzach zwracano uwagę na ich ekspresję, energię i pełne emocji oddanie przekazu, dzięki którym osoby niesłyszące mogły poczuć wyjątkową atmosferę wydarzenia. "Dziewczyny, które tłumaczą, robią świetną robotę", "Tłumaczka wymiata", "Wciągnąłem się bardziej w panią od migowego", "Dziewczyna od migowego wygrywa"' "Zamiast na występy, patrzę tylko na panią od migowego" - czytamy pod nagraniami. 

Tłumaczki Otwórz galerię

Bestsellery Empiku. Wydarzenie uświetnił zwycięzca Eurowizji 2025 

Na gali pojawili się także zagraniczni artyści, m.in. Jessie Ware i JJ - zwycięzca 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Przed wydarzeniem były reprezentant Austrii udzielił wywiadu reporterce "Dzień dobry TVN". - Mam mnóstwo fanów, bardzo się cieszę, że jestem znowu w Polsce i że znowu mogę zrobić coś dla wszystkich Polek i Polaków. Dzisiaj przede wszystkim dużo złota w stroju i fantastyczny występ. Śpiewam dwie piosenki "Wasted Love" i "Shapeshifter", nowy utwór - mówił podekscytowany. 

W tej samej rozmowie zdradził, jak potoczyła się jego kariera po wygranym konkursie. - Moja kariera przed i podczas Eurowizji to była "Wasted Love", a teraz znalazłem własne brzmienie, idę w tym kierunku, robię muzykę, którą zawsze chciałem tworzyć. Mieszankę popu i opery i bardzo się cieszę, że tak mogę iść. Będzie EP-ka, która pojawi się w okolicy Eurowizji, a potem być może tournée po całej Europie - opowiadał. 

