24 lutego odbyła się gala Bestsellerów Empiku, na której pojawiło się mnóstwo gwiazd. Na scenie zaśpiewali m.in. Dawid Podsiadło, Zalia, Kaśka Sochacka i Pezet. Wydarzenie transmitowano nie tylko w telewizji, ale również w internecie. Widzowie na YouTubie mogli oglądać galę z tłumaczeniem na język migowy. Gdy jedni skupiali się na tym, co dzieje się na scenie, inni nie mogli oderwać wzroku od tłumaczek. W sieci zaroiło się od zachwytów.

Tłumaczki podbiły serca widzów. "Dziewczyna od migowego wygrywa"

Internauci docenili zaangażowanie tłumaczek, które podczas występów artystycznych dawały z siebie wszystko. W komentarzach zwracano uwagę na ich ekspresję, energię i pełne emocji oddanie przekazu, dzięki którym osoby niesłyszące mogły poczuć wyjątkową atmosferę wydarzenia. "Dziewczyny, które tłumaczą, robią świetną robotę", "Tłumaczka wymiata", "Wciągnąłem się bardziej w panią od migowego", "Dziewczyna od migowego wygrywa"' "Zamiast na występy, patrzę tylko na panią od migowego" - czytamy pod nagraniami.

Bestsellery Empiku. Wydarzenie uświetnił zwycięzca Eurowizji 2025

Na gali pojawili się także zagraniczni artyści, m.in. Jessie Ware i JJ - zwycięzca 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Przed wydarzeniem były reprezentant Austrii udzielił wywiadu reporterce "Dzień dobry TVN". - Mam mnóstwo fanów, bardzo się cieszę, że jestem znowu w Polsce i że znowu mogę zrobić coś dla wszystkich Polek i Polaków. Dzisiaj przede wszystkim dużo złota w stroju i fantastyczny występ. Śpiewam dwie piosenki "Wasted Love" i "Shapeshifter", nowy utwór - mówił podekscytowany.

W tej samej rozmowie zdradził, jak potoczyła się jego kariera po wygranym konkursie. - Moja kariera przed i podczas Eurowizji to była "Wasted Love", a teraz znalazłem własne brzmienie, idę w tym kierunku, robię muzykę, którą zawsze chciałem tworzyć. Mieszankę popu i opery i bardzo się cieszę, że tak mogę iść. Będzie EP-ka, która pojawi się w okolicy Eurowizji, a potem być może tournée po całej Europie - opowiadał.