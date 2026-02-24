Sprawa zaginięcia Nancy Guthrie, matki znanej dziennikarki NBC Savannah Guthrie, wciąż budzi ogromne emocje. Ostatni raz bliscy widzieli kobietę 31 stycznia wieczorem, gdy odwozili ją do jej domu w Catalina Foothills w stanie Arizona. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Na początku lutego FBI opublikowało przerażające zdjęcia z monitoringu domowego przedstawiające zamaskowanego mężczyznę w kominiarce, który próbował zakryć obiektyw kamery. W trakcie śledztwa zatrzymano kilka osób, ale żadnej z nich nie postawiono zarzutów. Córka Nancy, Savannah, właśnie wrzuciła do sieci nowe nagranie. Bliscy 84-latki są gotowi na najgorsze.

Zobacz wideo Najgłośniejsze zaginięcia w Polsce. Nie wszystkie zostały wyjaśnione, nie wszystkich sprawców ukarano

Savannah Guthrie z poruszającym apelem. "Musimy wiedzieć, gdzie ona jest"

W najnowszym nagraniu dziennikarka podziękowała za dotychczasowe wsparcie i poprosiła o dalsze modlitwy. - Cześć. Chcę powiedzieć, że to już 24. dzień odkąd nasza mama została zabrana nocą ze swojego łóżka. Każda godzina, minuta i sekunda, każda noc, była od tamtej pory męką. Wiemy, że miliony z was się modlą, tak wiele osób się modli, ludzie każdej wiary i ci bez żadnej wiary. Czujemy te modlitwy. Proszę, nie przestawajcie się modlić. Nadal wierzymy. Nadal wierzymy w cud - mówiła.

Dziennikarka zdradziła również, że choć wciąż ma nadzieję na szczęśliwy powrót Nancy, to bierze pod uwagę każdy scenariusz, nawet ten najgorszy. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że może już nie żyć, że może już jej nie ma. Może już wróciła do Pana, którego kocha, i tańczy w Niebie z mamą i tatą oraz z ukochanym bratem Piercem i z naszym tatą. Jeśli tak ma być, to zaakceptujemy to, ale musimy wiedzieć, gdzie ona jest. Potrzebujemy, żeby wróciła do domu - tłumaczyła.

Bliscy Nancy Guthrie oferują nagrodę pieniężną osobie, która pomoże odnaleźć ich mamę

W tym samym nagraniu dziennikarka poinformowała, że ona i jej rodzina oferują nagrodę w wysokości do 1 miliona dolarów za każdą informację, która doprowadzi do odnalezienia Nancy. - Możecie zadzwonić na linię 1-800, możecie pozostać anonimowi, jeśli chcecie. Ktoś na pewno coś wie. Coś, co pomoże ją sprowadzić do domu. Ktoś coś na pewno wie i błagamy, aby teraz się ujawnił - apelowała.