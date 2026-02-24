Poruszające słowa Olafa Lubaszenki na pogrzebie ojca. "Dziękuję ci"

Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego 2026 roku. Smutną informację potwierdził w sieci Olaf Lubaszenko. 24 lutego w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe legendarnego aktora. Olaf Lubaszenko wygłosił mowę przed tłumem żałobników.
Olaf Lubaszenko był wyraźnie poruszony podczas ceremonii pogrzebowej ojca. W pewnym momencie wszedł na mównicę, żeby wygłosić do zgromadzonego tłumu kilka słów. Nad trumną swojego ojca zwrócił się bezpośrednio do niego. - Dziękuję ci za to, że nasze ostatnie lata były pogodne, były dobre. Nasze ostatnie rozmowy były wspaniałe. Bardzo ci za to dziękuję - powiedział Olaf Lubaszenko. Aktor i reżyser podkreślił także, że jego ojciec był osobą o ogromnym poczuciu humoru. - Tata był człowiekiem, u którego dominującą cechą, elementem, siłą było poczucie humoru. Jego prośba o uśmiech i modlitwę jest również moją prośbą. A teraz pozwólcie, że ja uśmiechnę się do mojego taty po raz ostatni. Żegnaj - dodał Olaf Lubaszenko. Nagranie z pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenki zamieścił dziennik "Fakt".
Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenko miał charakter państwowy, więc odbywał się z asystą wojska. Wśród osób, które zechciały wziąć udział w ostatnim pożegnaniu aktora byli m.in. Maja Komorowska, Stefan Friedmann, Michał Milowicz, Arkadiusz Janiczek, Robert Janowski, Tomasz Iwan, a także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jan Wróbel. Po uroczystościach w kościele na Placu Teatralnym Edward Linde-Lubaszenko spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. Oficjalna przyczyna śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki nie została podana do publicznej wiadomości, ale wiadomo, że od kilku lat aktor zmagał się z problemami zdrowotnymi. Linde-Lubaszenko za swoją aktywność zdobył wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2024 roku.