Poruszające słowa Olafa Lubaszenki na pogrzebie ojca. "Dziękuję ci"

Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego 2026 roku. Smutną informację potwierdził w sieci Olaf Lubaszenko. 24 lutego w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe legendarnego aktora. Olaf Lubaszenko wygłosił mowę przed tłumem żałobników.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszające sceny na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej

Przemowa Olafa Lubaszenki na pogrzebie ojca. "A teraz pozwólcie, że..."

Olaf Lubaszenko był wyraźnie poruszony podczas ceremonii pogrzebowej ojca. W pewnym momencie wszedł na mównicę, żeby wygłosić do zgromadzonego tłumu kilka słów. Nad trumną swojego ojca zwrócił się bezpośrednio do niego. - Dziękuję ci za to, że nasze ostatnie lata były pogodne, były dobre. Nasze ostatnie rozmowy były wspaniałe. Bardzo ci za to dziękuję - powiedział Olaf Lubaszenko. Aktor i reżyser podkreślił także, że jego ojciec był osobą o ogromnym poczuciu humoru. - Tata był człowiekiem, u którego dominującą cechą, elementem, siłą było poczucie humoru. Jego prośba o uśmiech i modlitwę jest również moją prośbą. A teraz pozwólcie, że ja uśmiechnę się do mojego taty po raz ostatni. Żegnaj - dodał Olaf Lubaszenko. Nagranie z pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenki zamieścił dziennik "Fakt".

Edward Linde-Lubaszenko miał państwowy pogrzeb. Spoczął na Powązkach

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenko miał charakter państwowy, więc odbywał się z asystą wojska. Wśród osób, które zechciały wziąć udział w ostatnim pożegnaniu aktora byli m.in. Maja Komorowska, Stefan Friedmann, Michał Milowicz, Arkadiusz Janiczek, Robert Janowski, Tomasz Iwan, a także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jan Wróbel. Po uroczystościach w kościele na Placu Teatralnym Edward Linde-Lubaszenko spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. Oficjalna przyczyna śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki nie została podana do publicznej wiadomości, ale wiadomo, że od kilku lat aktor zmagał się z problemami zdrowotnymi. Linde-Lubaszenko za swoją aktywność zdobył wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2024 roku.