Wieczorem przed pogrzebem ojca Lubaszenko zabrał głos. "Walczmy o siebie"

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki rozpoczął się niedługo przed południem we wtorek, 24 listopada. Na ceremonii pojawiło się sporo znanych osób, w tym m.in. Maja Komorowska oraz Olaf Lubaszenko. Dzień przed uroczystością syn aktora zabrał głos w mediach społecznościowych.

Olaf Lubaszenko opublikował nowy wpis. "Wysyłam najlepsze myśli"

W nowym poście Olaf Lubaszenko nawiązał do Światowego Dnia Walki z Depresją. "Dziś Światowy Dzień Walki z Depresją. Wysyłam najlepsze myśli. Walczmy o siebie" - napisał aktor na swoim instagramowym profilu. Pod publikacją pojawiły się komentarze od znajomych Lubaszenki z branży. "Olaf jesteś wspaniałym człowiekiem i wspaniałym kolegą" - przekazała Olga Bołądź. Nie zabrakło także słów wsparcia od internautów.

Olaf Lubaszenko wprost o depresji. "Powoli znikałem"

Olaf Lubaszenko otwarcie opowiadał w wywiadach o zmaganiach z depresją. - Bardzo długo gryzłem się po prostu sam ze sobą. Myślę, że powoli znikałem. Paradoksalnie, bo będąc zewnętrznie coraz większym. Znikałem wewnętrznie i było mnie coraz mniej. Nawet chyba do końca nie wiedziałem, że mam depresję. Raczej po prostu to czułem, rozumowo umiałem sobie do tego dojść. Ale nie było to jeszcze potwierdzone - wyjawił w 2024 roku w cyklu VIVY! "Życie od nowa".

Aktor wspomniał także o początku choroby. - Wydaje mi się, że ja dość dobrze wiem, od czego się ten proces zaczął. Nie mogę za bardzo o tym opowiedzieć. Wciąż. Wciąż, mimo że minęło wiele lat. Co to było? Doszedłem do tego niedawno. To była sprawa związana z jedną z bliskich mi osób. Coś się wydarzyło takiego, co do tej pory próbuję zrozumieć - dodał Olaf Lubaszenko w rozmowie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.