Powrót na stronę główną

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Na ceremonii pojawił się tłum żałobników

W Warszawie trwa ceremonia pogrzebowa Edwarda Linde-Lubaszenki. Przed Kościołem św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy placu Teatralnym w Warszawie pojawił się już tłum żałobników.
Tłum żałobników na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki
Tłum żałobników na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki. Fot. KAPiF

Ceremonia pogrzebowa Edwarda Linde-Lubaszenki rozpoczęła się tuż przed południem we wtorek, 24 lutego. Legendarnego aktora żegnają żałobnicy, a wśród nich m.in. syn Olaf Lubaszenko, Robert Janowski, Arkadiusz Janiczek, Michał Milowicz, Stefan Friedmann i Maja Komorowska. Pogrzeb ma charakter państwowy.

Zobacz wideo Przejmujące sceny na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej

Linde-Lubaszenko spocznie w Alei Zasłużonych na Powązkach

Olaf Lubaszenko był wyraźnie poruszony, gdy pojawił się w kościele na ceremonii pogrzebowej ojca. Nie zwracał uwagi na innych żałobników i wyraźnie trzymał się z boku. Tuż obok trumny aktora postawiono ogromne wieńce z emocjonującymi napisami. W świątyni pojawili się najbliżsi aktora, koledzy aktorzy i ludzie sztuki, a także przedstawiciele władz. Z uwagi na to, że pogrzeb ma charakter państwowy, odbywa się z wojskową asystą. Po zakończeniu uroczystości w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym, Edward Linde-Lubaszenko spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Aktor zostanie pochowany w Alei Zasłużonych. 

Tłum żałobników na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki Otwórz galerię

Edward Linde-Lubaszenko stworzył niezapomniane kreacje na ekranie

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 roku. Legendarny aktor zadebiutował na srebrnym ekranie w wieku 27 lat, gdy zagrał w filmie Kazimierza Kutza "Ktokolwiek wie...". Był też związany z wrocławską sceną teatralną. Był też dziekanem Wydziału Aktorskiego na krakowskiej PWST. Przez długie lata pracy zawodowej udało mu się stworzyć niezapomniane kreacje w takich filmach, jak: "Chłopaki nie płaczą", "Lista Schindlera", "Poranek kojota", "Psy", "Sztos" i "Karol - człowiek, który został papieżem". Pożegnaniem aktora z widownią była jego interpretacja "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, gdzie wcielił się w rolę Stańczyka. Linde-Lubaszenko za swoją aktywność zdobył wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2024 roku. Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego, a informację o jego odejściu potwierdził syn, Olaf Lubaszenko.

Olaf Lubaszenko na pogrzebie ojca
Olaf Lubaszenko na pogrzebie ojca Olaf Lubaszenko na pogrzebie ojca. Fot. KAPiF

ARTYKUŁ JEST AKTUALIZOWANY

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 My pokazujemy wam zdjęcie, a wy zgadujecie, z czego znane są te osoby. Mężczyzna na zdjęciu znany jest ze świata:

Quiz wiedzy o świecie. Kojarzysz te sławne osoby? Z czego są znane? 15/15 zdobędą erudyci
Popularne