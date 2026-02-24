Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Na ceremonii pojawił się tłum żałobników

Ceremonia pogrzebowa Edwarda Linde-Lubaszenki rozpoczęła się tuż przed południem we wtorek, 24 lutego. Legendarnego aktora żegnają żałobnicy, a wśród nich m.in. syn Olaf Lubaszenko, Robert Janowski, Arkadiusz Janiczek, Michał Milowicz, Stefan Friedmann i Maja Komorowska. Pogrzeb ma charakter państwowy.

Linde-Lubaszenko spocznie w Alei Zasłużonych na Powązkach

Olaf Lubaszenko był wyraźnie poruszony, gdy pojawił się w kościele na ceremonii pogrzebowej ojca. Nie zwracał uwagi na innych żałobników i wyraźnie trzymał się z boku. Tuż obok trumny aktora postawiono ogromne wieńce z emocjonującymi napisami. W świątyni pojawili się najbliżsi aktora, koledzy aktorzy i ludzie sztuki, a także przedstawiciele władz. Z uwagi na to, że pogrzeb ma charakter państwowy, odbywa się z wojskową asystą. Po zakończeniu uroczystości w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym, Edward Linde-Lubaszenko spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Aktor zostanie pochowany w Alei Zasłużonych.

Edward Linde-Lubaszenko stworzył niezapomniane kreacje na ekranie

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 roku. Legendarny aktor zadebiutował na srebrnym ekranie w wieku 27 lat, gdy zagrał w filmie Kazimierza Kutza "Ktokolwiek wie...". Był też związany z wrocławską sceną teatralną. Był też dziekanem Wydziału Aktorskiego na krakowskiej PWST. Przez długie lata pracy zawodowej udało mu się stworzyć niezapomniane kreacje w takich filmach, jak: "Chłopaki nie płaczą", "Lista Schindlera", "Poranek kojota", "Psy", "Sztos" i "Karol - człowiek, który został papieżem". Pożegnaniem aktora z widownią była jego interpretacja "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, gdzie wcielił się w rolę Stańczyka. Linde-Lubaszenko za swoją aktywność zdobył wiele odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2024 roku. Edward Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego, a informację o jego odejściu potwierdził syn, Olaf Lubaszenko.

Olaf Lubaszenko na pogrzebie ojca Olaf Lubaszenko na pogrzebie ojca. Fot. KAPiF

