W 10 lat zmienił polską muzykę. Podbija rankingi popularności. Zaczynał jako copywriter

Filip Szcześniak urodził się 29 lipca 1990 roku w Kairze. Na jego wykształcenie i późniejsze życie miało wpływ mieszkanie w pierwszych latach życia poza granicami Polski. Studiował kulturoznawstwo w Warszawie oraz antropologię w Londynie. Zanim w pełni poświęcił się muzyce, pracował jako copywriter i tłumacz języka angielskiego.

Dzieciństwo między Egiptem, Chinami i Polską. Wielojęzyczne środowisko wpłynęło na jego rozwój

Gdy Szcześniak miał trzy lata, jego rodzina przeniosła się z Egiptu do Kantonu w Chinach. Uczęszczał tam do przedszkola amerykańskiego, a następnie chińskiego, gdzie mierzył się z barierą językową. W 1996 roku rodzina osiedliła się w Starej Miłosnej pod Warszawą. W domu rozmawiał z matką i siostrą po angielsku, a z ojcem po polsku.

Muzyczne zainteresowania rozwijał dzięki ojcu, który słuchał rapu. Z kolei zamiłowanie do pisania wiązało się z wpływem matki. Te dwa elementy, język i muzyka, stały się później podstawą jego twórczości.

Studia i pierwsze próby w Internecie. Foodvillain nie przyniósł rozpoznawalności

W 2009 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym okresie opublikował w serwisie YouTube materiał zatytułowany "Hitler: w poszukiwaniu elektro", który zdobył popularność w sieci, choć nie był związany z rapem. W 2010 roku podjął pracę w agencji reklamowej jako copywriter i dorabiał jako tłumacz.

W 2012 roku rozpoczął studia magisterskie z antropologii na Uniwersytecie Londyńskim. W tym czasie tworzył muzykę pod pseudonimem Foodvillain i opublikował mixtape "Who Killed JFK" na kanale fvkilledjfk. Projekt nie przyniósł mu rozgłosu ani zainteresowania branży muzycznej.

Przełom przyszedł z albumem "Trójkąt warszawski". Darmowa publikacja zmieniła jego pozycję na rynku

26 grudnia 2013 roku wydał anglojęzyczny minialbum "Young Hems" i przyjął pseudonim Taco Hemingway. Nazwa była używana wcześniej jako jego nick w grze FIFA i nawiązywała do postaci Ernesta Hemingwaya oraz pseudonimu Taco, związanego ze sceną hip hopową. Materiał nie odniósł komercyjnego sukcesu.

19 grudnia 2014 roku opublikował w Internecie minialbum "Trójkąt warszawski" w języku polskim. Następnego dnia zagrał pierwszy koncert w Cafe Kulturalna w Warszawie. Album zdobył szerokie uznanie słuchaczy i mediów, co zapoczątkowało dynamiczny rozwój jego kariery. W 2015 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Asfalt Records, a reedycje "Trójkąta warszawskiego" oraz "Umowy o dzieło" sprzedały się w ponad 10 tysięcy egzemplarzy w dniu premiery.

Gigantyczna sprzedaż i koncert na Stadionie Narodowym. Taco Hemingway stał się jednym z liderów polskiego rapu

W kolejnych latach jego albumy regularnie debiutowały na pierwszym miejscu listy OLiS. Projekt Taconafide, nagrany z Quebonafide, osiągnął status diamentowej płyty. W 2019 roku wspólnie z Dawidem Podsiadłą wyprzedał Stadion Narodowy w Warszawie, sprzedając 73 tysiące biletów w niecałe trzy godziny.

W 2021 roku został pierwszym polskim artystą, którego utwory przekroczyły miliard odtworzeń na Spotify. Według danych ZPAV sprzedał w Polsce ponad 795 tysięcy płyt, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się raperów XXI wieku. Kolejne albumy, w tym "1-800-Oświecenie" oraz "Latarnie wszędzie dawno zgasły", debiutowały na szczycie list sprzedaży i uzyskiwały wysokie certyfikaty sprzedaży.

Wszystkie rekordy Taco Hemingwaya w liczbach. 10 lat, które zmieniło polski rynek muzyczny

Od początku kariery Filip Szcześniak ustanawiał kolejne rekordy w serwisach streamingowych. Poza pierwszym miliardem na Spotify, w 2023 roku jako pierwszy przekroczył kolejny próg - 2 miliardów. Przy premierze albumu "1-800-Oświecenie" został także najczęściej słuchanym polskim artystą w ciągu jednej doby i pobił rekord odtworzeń pojedynczego albumu w 24 godziny.

Dużym echem odbił się również singiel "Tamagotchi" nagrany z Quebonafide. Utwór w pierwszym tygodniu zebrał blisko 1,8 miliona odtworzeń na polskim Spotify i zdetronizował Eda Sheerana w krajowym zestawieniu. Taco Hemingway utrzymywał się w rankingu "Top Artyści Polska" nieprzerwanie przez ponad 700 dni, co jest jednym z najdłuższych wyników w historii notowania.

Taco i długo, długo nikt? Popularność rośnie nie tylko w sieci

Rekordy obejmują także sprzedaż fizycznych nośników i wyniki na listach OLiS. Jest drugim po Liroyu najlepiej sprzedającym się raperem w historii Polski oraz absolutnym liderem XXI wieku z wynikiem blisko 800 tysięcy certyfikowanych nośników. Zdobył trzy Diamentowe Płyty za albumy "Soma 0,5 mg", "Pocztówka z WWA, Lato '19" oraz "1-800-Oświecenie", z których każdy przekroczył 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. W marcu 2025 roku osiem jego albumów jednocześnie znalazło się w jednym notowaniu listy OLiS.

Spektakularne wyniki osiąga również w koncertach i sprzedaży biletów. W duecie z Dawidem Podsiadłą jako pierwszy polski artysta wyprzedał PGE Narodowy, sprzedając 73 tysiące biletów w 3 godziny. W czerwcu 2024 roku jako pierwszy polski raper solowo wyprzedał PGE Narodowy i wystąpił przed publicznością liczącą ponad 60 tysięcy osób. Trasa na 2026 rok pod nazwą "OUR" sprzedała 130 tysięcy biletów w niespełna 5 godzin, osiągając tempo 90 biletów na sekundę i generując większy ruch na platformach sprzedażowych niż koncerty Taylor Swift w Polsce.

Jego dorobek potwierdzają także nagrody branżowe. Jest jedynym artystą w historii polskiej muzyki, który zdobył Fryderyka w kategorii "Album roku Hip-Hop" trzy razy z rzędu oraz pierwszym raperem nagrodzonym w głównej kategorii "Utwór roku" za "Polskie tango" w 2021 roku.