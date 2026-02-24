Według najnowszej relacji "Super Expressu", uczestnicy najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" bawili się w weekend na nieoficjalnej imprezie w Warszawie. Spotkanie miało odbyć się w eleganckiej restauracji przy Alejach Ujazdowskich, należącej do jednego z uczestników programu - Piotra Kędzierskiego.

"Taniec z gwiazdami". Uczestnicy przyłapani na łamaniu przepisów w trakcie spotkania integracyjnego

Jak opisał dziennik, kilka dni przed startem programu gwiazdy i tancerze postanowili spędzić wspólnie wieczór. Mimo niesprzyjającej pogody goście pojawili się w lokalu po godzinie 21. Wśród pierwszych uczestników imprezy miała pojawić się Małgorzata Potocka. Niedługo później do restauracji dotarł Kamil Nożyński, a także Mateusz Pawłowski, znany widzom jako Kacperek z serialu "Rodzinka.pl".

Na spotkaniu nie zabrakło również Magdaleny Boczarskiej, która - według tabloidu - postawiła na bardzo sportową stylizację. Zasugerowano jednak, że strój mógł być efektem wcześniejszego treningu tanecznego.

Najwięcej emocji wzbudziło jednak zachowanie uczestników po zakończeniu spotkania. Według relacji paparazzi, Mateusz Pawłowski miał przejść przez pasy na czerwonym świetle. Z kolei tancerz Stefano Terrazzino rzekomo zaparkował samochód na przystanku autobusowym, co stanowi naruszenie przepisów ruchu drogowego. W relacji wspomniano także o partnerce tancerza Mieszka Masłowskiego, która po wyjściu z lokalu, mimo niskiej temperatury, miała przysiąść na murku, sprawiając wrażenie wyraźnie zmęczonej.

"Taniec z gwiazdami". Hanna Żudziewicz z raną po próbie z Gamou Fallem. "Czy masz wszystkie zęby?"

Przygotowania do nowej edycji show nabierają tempa. "Taniec z gwiazdami" wróci na antenę Polsatu już 1 marca, a uczestnicy intensywnie ćwiczą przed pierwszym odcinkiem. Wśród nich są Hanna Żudziewicz i Gamou Fall, którzy tworzą jedną z par tej edycji. Tancerka pokazała w mediach społecznościowych kulisy treningów. Okazało się, że podczas jednej z prób doszło do drobnego urazu - na łokciu Żudziewicz pojawiła się krwawiąca rana. - Zębem w łokieć, zwykły dzień. Kochani, nie jest łatwo. Nie to, że coś, ale czy mam wbity ząb Gamou, tzn. otwór po zębie w łokciu? Czy masz wszystkie zęby? - relacjonowała z przymrużeniem oka.

Na szczęście aktor zapewnił, że obyło się bez poważniejszych konsekwencji. - Wydaje mi się, że jeszcze mam wszystkie zęby. Był już pot i to dużo, była krew, ale nie było jeszcze łez. Będą na pewno - podsumował.