Sandra Drzymalska zagra Villas. Tak ocenia ją synowa wokalistki

Trwają zdjęcia do filmu "Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Film nagrywany jest w Polsce oraz Bułgarii. W rolę wokalistki wcieli się aktorka Sandra Drzymalska. Na ekranie towarzyszyć jej będą Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk oraz Jowita Budnik. W nowym wywiadzie o obsadzie wypowiedziała się Małgorzata Gospodarek, synowa legendarnej wokalistki.

REKLAMA

Zobacz wideo Villas zachwycała świat. Tak wyglądał koniec jej kariery

Małgorzata Gospodarek zachwycona Sandrą Drzymalską. "Od początku uważaliśmy, że jest jedyna"

Małgorzata Gospodarek porozmawiała z "Faktem". Wyjawiła, że decyzja o obsadzeniu Sandry Drzymalskiej zapadła na długo przed rozpoczęciem zdjęć. "Aktorka została wybrana już dawno temu, jeszcze zanim stała się szerzej znana, była wtedy bardzo młodą osobą" - powiedziała. Gospodarek zapewniła, że Drzymalska idealnie pasuje do produkcji. "Od początku uważaliśmy, że jest jedyna i to właśnie ona powinna zagrać tę rolę. Od tamtej decyzji minęło jednak sporo czasu, a sam proces powstawania filmu okazał się długotrwały i skomplikowany. Dziś wiem już, że tak właśnie wygląda produkcja. To złożone przedsięwzięcie, które wymaga czasu" - dodała.

W dalszej części wywiadu kobieta nie szczędziła pochwał w kierunku Drzymalskiej. "Jeśli chodzi o Sandrę, mam o niej jak najlepsze zdanie. To wspaniała, bardzo utalentowana aktorka, która mierzy się z wymagającą rolą. Ostateczna ocena jej pracy będzie jednak należeć do publiczności" - wyznała Małgorzata Gospodarek. 23 lutego pisaliśmy o tym, że do sieci trafiło zdjęcie aktorki z planu. Internauci szybko ruszyli do komentowania. Co uważają? Zobaczcie: Sandra Drzymalska ucharakteryzowana na Violettę Villas. Internauci wydali wyrok

Galeria Violetta VillasOtwórz galerię

Szczegóły filmu o Violetcie Villas. "Skupiamy się na dekadzie..."

Wiele osób zastanawiało się, jak przedstawiona zostanie historia Villas w filmie. Producenci wyjawili informacje na temat formatu. "Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. (...) Jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości - kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń" - komentowali producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.