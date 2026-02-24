Sandra Drzymalska zagra Villas. Tak ocenia ją synowa wokalistki

Trwają zdjęcia do filmu "Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej. Film nagrywany jest w Polsce oraz Bułgarii. W rolę wokalistki wcieli się aktorka Sandra Drzymalska. Na ekranie towarzyszyć jej będą Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk oraz Jowita Budnik. W nowym wywiadzie o obsadzie wypowiedziała się Małgorzata Gospodarek, synowa legendarnej wokalistki.
Małgorzata Gospodarek porozmawiała z "Faktem". Wyjawiła, że decyzja o obsadzeniu Sandry Drzymalskiej zapadła na długo przed rozpoczęciem zdjęć. "Aktorka została wybrana już dawno temu, jeszcze zanim stała się szerzej znana, była wtedy bardzo młodą osobą" - powiedziała. Gospodarek zapewniła, że Drzymalska idealnie pasuje do produkcji. "Od początku uważaliśmy, że jest jedyna i to właśnie ona powinna zagrać tę rolę. Od tamtej decyzji minęło jednak sporo czasu, a sam proces powstawania filmu okazał się długotrwały i skomplikowany. Dziś wiem już, że tak właśnie wygląda produkcja. To złożone przedsięwzięcie, które wymaga czasu" - dodała.
W dalszej części wywiadu kobieta nie szczędziła pochwał w kierunku Drzymalskiej. "Jeśli chodzi o Sandrę, mam o niej jak najlepsze zdanie. To wspaniała, bardzo utalentowana aktorka, która mierzy się z wymagającą rolą. Ostateczna ocena jej pracy będzie jednak należeć do publiczności" - wyznała Małgorzata Gospodarek. 23 lutego pisaliśmy o tym, że do sieci trafiło zdjęcie aktorki z planu. Internauci szybko ruszyli do komentowania. Co uważają? Zobaczcie: Sandra Drzymalska ucharakteryzowana na Violettę Villas. Internauci wydali wyrok
Wiele osób zastanawiało się, jak przedstawiona zostanie historia Villas w filmie. Producenci wyjawili informacje na temat formatu. "Nasz film opowiada o postaci absolutnie ikonicznej. (...) Jest to opowieść o cenie sławy, film pokazuje Violettę jako człowieka z krwi i kości - kobietę, matkę, artystkę. Skupiamy się na dekadzie, w której rodzi się legenda i pojawiają się pierwsze pęknięcia, opowiadając tę historię z perspektywy bliskiej, intymnej i wolnej od tabloidowych uproszczeń" - komentowali producenci filmu Agnieszka Wasiak i Mariusz Włodarski z Lava Films.