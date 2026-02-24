Żaneta i Marcin Gortatowie18 stycznia przekazali radosną nowinę i poinformowali fanów na Instagramie, że ich syn jest na świecie. Chłopiec otrzymał imię po tacie, co było marzeniem sportowca. "Imię wybrał mój mąż już lata temu - bez żadnych negocjacji. Marcin Junior. Myślę, że nikt się nie dziwi. A jeśli odziedziczy jego pasję i determinację, to kto wie, może i historia zatoczy koło" - napisała na swoim profilu Żaneta Gortat-Stanisławska w listopadzie. Jak się dziś czuje żona sportowca? Przekazała to w najnowszym wpisie.

Żaneta Gortat przemówiła kilka tygodni po porodzie. Tak się teraz czuje

23 lutego na profilu na Instagramie Żanety Gortat-Stanisławskiej pojawiło się jej czarno-białe zdjęcie. Przedsiębiorczyni nie patrzy się w obiektyw, tylko w bok i łagodnie uśmiecha. "Minęło już kilka tygodni od chwili, kiedy po raz drugi zostałam mamą" - zaczęła wpis. Następnie żona Marcina Gortata wyjawiła, jak mijają jej dni po porodzie, i jak jej życie zmieniło się po narodzinach dziecka.

Czas płynie inaczej. Wolniej. Uważniej. Jestem spełniona. Bardziej miękka, a jednocześnie jeszcze silniejsza. Mam córkę, mam syna… i oczywiście mojego futrzastego synka.

"Czuję spełnienie. Takie ciche, dojrzałe. Delektuję się tym czasem, pozwalam sobie być tu i teraz" - czytamy. Podkreśliła przy tym, że "wszystko ma swój rytm i swój moment". Ten pełen refleksji i spokoju wpis Żaneta Gortat zakończyła słowami: "Dobrze jest zwolnić. Dobrze jest po prostu być". Jej post poruszył internautów. "Najpiękniejszy czas. Pełen nowych doznań i innych wrażeń", "Dojrzałe macierzyństwo... Jestem pewna, że przekażesz maleństwu dobro, wrażliwość i miłość, której tak brakuje w tym zagonionym szaleńczym świecie. Zdrówka dla was" - piszą.

Ewa Chodakowska przyjaźni się z Żanetą Gortat-Stanisławską

Pod wpisem pojawił się także komentarz Ewy Chodakowskiej, która przyjaźni się z małżonkami. "'Dobrze jest po prostu być'. Pięknie cię widzieć w takiej energii" - zwróciła się do Żanety Gortat. Ta jej odpisała: "Jutro się wymienimy". Nie jest tajemnicą, że panie są ze sobą blisko. Świadczy o tym chociażby gest trenerki, która po porodzie wysłała do żony byłego koszykarza prezent. "Ciocia na medal" - napisała wtedy świeżo upieczona mama. Co takiego dostali? Zobaczycie tutaj: Żaneta Gortat pokazała prezent po porodzie. To wysłała jej Chodakowska