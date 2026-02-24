Media obiegła niezwykle smutna informacja. Nie żyje Robert Carradine. Aktor, kojarzony głównie z występów w filmach "Straceńcy" i "Zemsta frajerów" oraz w serialu "Lizzie McGuire", zmarł w wieku 71 lat. Aktor odebrał sobie życie po długiej walce z chorobą afektywną dwubiegunową. Rodzina przekazała, że przez blisko dwadzieścia lat zmagał się z problemami psychicznymi.

Nie żyje Robert Carradine. Miał 71 lat

Rodzina aktora zabrała głos. "Z głębokim smutkiem informujemy, że nasz ukochany ojciec, dziadek, wujek i brat, Robert Carradine, zmarł" - przekazali bliscy Carradine w oświadczeniu dla "Deadline" w poniedziałek. "W świecie, który bywa tak mroczny, Bobby był zawsze promykiem światła dla wszystkich wokół. Jesteśmy zdruzgotani utratą tej pięknej duszy i chcemy podkreślić jego odważną walkę z chorobą afektywną dwubiegunową, z którą zmagał się przez blisko dwie dekady. Mamy nadzieję, że jego historia rzuci światło na problem i zachęci do przełamywania stygmatyzacji związanej z chorobami psychicznymi. W tym czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli przeżyć tę niewyobrażalną stratę. Dziękujemy za zrozumienie i współczucie" - czytamy. Zdruzgotani fani w mediach społecznościowych złożyli kondolencje rodzinie.

Kim był Robert Carradine? Z tych produkcji go znamy

Robert Carradine przyszedł na świat 24 marca 1954 roku. Zadebiutował w 1972 r. w filmie "Kowboje" u boku Johna Wayne'a. Rozpoznawalność przyniosły mu role m.in. w oscarowym "Powrocie do domu" oraz "Ulicach nędzy". W 1980 r. wystąpił w dwóch produkcjach pokazywanych w Cannes: "Wielka czerwona jedynka" i "Straceńcy". Największą popularność zdobył jako Lewis Skolnick w "Zemście frajerów", a później jako ojciec w serialu "Lizzie McGuire". Poza aktorstwem pasjonował się muzyką - grał na gitarze. Z braćmi występował m.in. w Sheridan Opera House w Telluride. Pod koniec lat 80. wraz z Mare Winningham współtworzył zespół The Waybacks. Za jaką rolę zapamiętacie aktora?

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.