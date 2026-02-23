W drugiej połowie lutego w mediach pojawiła się informacja na temat zmian w programie "Szkło kontaktowe", popularnym formacie satyrycznym stacji TVN24, w którym dziennikarze i goście w zabawny sposób komentują bieżące wydarzenia. Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk nie będą już występować w programie w związku z "nowymi projektami o charakterze rozrywkowym". Więcej przeczytasz tutaj. Michał Kempa postanowił pożegnać się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak podkreślił we wpisie, nie dostał możliwości pożegnania się na antenie TVN24.

Michał Kempa pożegnał się z widzami "Szkła kontaktowego". "Bardzo chciałem to zrobić na antenie"

Michał Kempa od roku związany jest z Telewizją Polską, gdzie wraz z Wojciechem Fiedorczukiem prowadzi program "Niepewne sytuacje", w którym komicy przeprowadzają wywiady z przedstawicielami świata mediów, kultury i sportu. Komik wiosną będzie z Fiedorczukiem prowadzić program jedynie na antenie TVP2. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że nie miał możliwości pożegnania się z widzami "Szkła kontaktowego".

"Dear Szkiełko, żegnam cię. I dziękuję ci za wszystko. Bardzo chciałem zrobić to na antenie, a nie rozpisywać się po Instagramach. Zdaję sobie jednak sprawę, że ja jestem tylko Michał Kempa, a TVN Warner Bros. Discovery S.A. to nieco wyższy kapitał zakładowy, więc może decydować, kto i jak się będzie żegnał i za co dziękował. Robię to więc tu" - czytamy.

Michał Kempa podziękował ekipie "Szkła kontaktowego". "Można to załatwić w nieco szlachetniejszej formie"

W dalszej części publikacji Michał Kempa podziękował całej ekipie programu "Szkło kontaktowe". Zwrócił się także do swojego redakcyjnego kolegi Wojciecha Fiedorczuka i podziękował mu za wyrozumiałość. "Dziękuję całej ekipie. Nie będę się tu rozpisywał, bo wiem, że można to załatwić w nieco szlachetniejszej formie. Już gadaliśmy, spotkamy się, znowu pogadamy. Zresztą i tak nie starczyłoby 2200 znaków. Niemniej jednak szczególne dziękuję tobie, Wojtku, za szalony pomysł, by mnie do tego programu zaprosić. I tobie, Tomku - za bycie szefem. Takim prawdziwym. Czasem surowym, częściej wyrozumiałym. I porządnym. Wiem, że jesteś teraz na mnie trochę wk*****ny, ale wierzę, że jeszcze napijemy się koniaczku" - podkreślił. Dobra wiadomość dla widzów jest taka, że duet już 19 marca powróci na antenę TVP2 w programie "Niepewne sytuacje".