Roksana Węgiel i Kevin Mglej od ponad roku tworzą szczęśliwe małżeństwo. W jednym z ostatnich wywiadów ukochany wokalistki podkreślił, że ich związek w prawdziwym życiu wygląda inaczej niż w mediach społecznościowych. - Duży sukces naszego związku to jest to, że my jesteśmy dużo bardziej szczęśliwi, niż to widać na Instagramie, a widać, że jesteśmy szczęśliwi. Więc to jest chyba fajne - podkreślił w rozmowie z Radiem Eska. Para ostatnio zorganizowała relację live na TikToku. Ukochany Roxie był wyjątkowo szczery i wyjawił coś, co wokalistka chciała zachować dla siebie. Jej reakcja mówi sama za siebie.

Kevin Mglej wyjawił największe marzenie Roksany Węgiel. "Mówiłam, żebyś nie mówił"

Roksana Węgiel od początku swojej kariery utrzymuje bliską relację z fanami. Ostatnio wokalistka postanowiła zorganizować live na TikToku z ukochanym. W trakcie relacji panowała wyjątkowo luźna atmosfera i para doskonale się bawiła. W pewnym momencie padło pytanie o największe marzenie artystki. Roxie podkreśliła, że takie ma, ale nie chce powiedzieć o tym głośno i zdradzać swoich planów. Wyjawiła je na ucho ukochanemu. Co na to Mglej? Mąż Roxie postanowił żartobliwie podzielić się tą wiedzą z fanami.

Nie mogę tego zdradzać? Nie mówić, że chcesz wygrać Eurowizję?

- zapytał, czym wyraźnie poirytował wokalistkę. Z niezadowoloną miną szybko przejęła telefon wyraźnie zła na ukochanego i dodała, jakie ma jeszcze marzenia. - Jezus Maria, dobra. Sama będę robić live'a. Mówiłam, żebyś nie mówił. Nie chciałam tego zdradzać, ale mój mąż wszystko wyjawił. Teraz będą spekulacje "kiedy pojedzie na Eurowizję". Moje marzenie to jest zrobić... chciałabym zrobić karierę międzynarodową - podsumowała Roxie.

Tak Roksana Węgiel zareagowała na pytanie o Viki Gabor

Podczas relacji live na TikToku fani zapytali Roksanę Węgiel także o relację z Viki Gabor. Inicjatywę postanowił przejąć Kevin Mglej. - Kibicujemy. Niech sobie działa dziewczyna, nie? - zwrócił się do żony. - No, pewnie - dodała Roksana. Wygląda jednak na to, że jej mimika mówiła więcej niż słowa. Po chwilowym uśmiechu na jej twarzy pojawił się specyficzny grymas. Więcej zobaczysz tutaj: Zapytali Roksanę Węgiel o relację z Viki Gabor. Po jej odpowiedzi zawrzało. "Mina mówi wszystko"